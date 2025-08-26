SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Mesin Forex EX
Bismar Maulani

Mesin Forex EX

Bismar Maulani
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 267%
Exness-Real16
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
63 (71.59%)
Verlusttrades:
25 (28.41%)
Bester Trade:
25.79 USD
Schlechtester Trade:
-11.73 USD
Bruttoprofit:
276.05 USD (20 317 pips)
Bruttoverlust:
-90.55 USD (10 028 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (34.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.76 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
96.85%
Max deposit load:
290.48%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
7.89
Long-Positionen:
43 (48.86%)
Short-Positionen:
45 (51.14%)
Profit-Faktor:
3.05
Mathematische Gewinnerwartung:
2.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-23.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.52 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.23%
Jahresprognose:
148.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23.52 USD (7.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.25% (23.52 USD)
Kapital:
79.00% (125.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 69
USDCAD 19
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 173
USDCAD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 12K
USDCAD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.79 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 4
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real4
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-2
0.13 × 8
Exness-Real16
0.22 × 45
Exness-Real29
0.30 × 396
Exness-Real33
0.31 × 13
Exness-Real6
0.33 × 12
TMGM.TradeMax-Live10
0.95 × 40
LQDLtd-Live02
1.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live10
1.11 × 9
Ava-Real 6
1.50 × 2
OctaFX-Real7
1.50 × 2
Exness-Real
1.82 × 17
FOREX.comGlobalCN-Live 118
3.00 × 1
VTMarkets-Live 3
10.00 × 3
Keine Bewertungen
2026.01.05 03:59
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 12:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 23:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 05:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.25 17:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 14:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.