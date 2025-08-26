- Wachstum
Trades insgesamt:
88
Gewinntrades:
63 (71.59%)
Verlusttrades:
25 (28.41%)
Bester Trade:
25.79 USD
Schlechtester Trade:
-11.73 USD
Bruttoprofit:
276.05 USD (20 317 pips)
Bruttoverlust:
-90.55 USD (10 028 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (34.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.76 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.38
Trading-Aktivität:
96.85%
Max deposit load:
290.48%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
7.89
Long-Positionen:
43 (48.86%)
Short-Positionen:
45 (51.14%)
Profit-Faktor:
3.05
Mathematische Gewinnerwartung:
2.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-23.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.52 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.23%
Jahresprognose:
148.41%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
23.52 USD (7.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.25% (23.52 USD)
Kapital:
79.00% (125.32 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|USDCAD
|19
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|173
|USDCAD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|12K
|USDCAD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +25.79 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.52 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.13 × 8
|
Exness-Real16
|0.22 × 45
|
Exness-Real29
|0.30 × 396
|
Exness-Real33
|0.31 × 13
|
Exness-Real6
|0.33 × 12
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.95 × 40
|
LQDLtd-Live02
|1.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.11 × 9
|
Ava-Real 6
|1.50 × 2
|
OctaFX-Real7
|1.50 × 2
|
Exness-Real
|1.82 × 17
|
FOREX.comGlobalCN-Live 118
|3.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|10.00 × 3
