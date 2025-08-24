SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Ezden Gold Signals
Deny Anggriawan

Ezden Gold Signals

Deny Anggriawan
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50
Kârla kapanan işlemler:
34 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (32.00%)
En iyi işlem:
40.00 USD
En kötü işlem:
-24.00 USD
Brüt kâr:
327.83 USD (205 449 pips)
Brüt zarar:
-252.06 USD (138 574 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (56.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.94 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
18.82%
Maks. mevduat yükü:
22.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.12
Alış işlemleri:
30 (60.00%)
Satış işlemleri:
20 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.52 USD
Ortalama kâr:
9.64 USD
Ortalama zarar:
-15.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-65.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.27 USD (4)
Aylık büyüme:
22.08%
Algo alım-satım:
74%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.42 USD
Maksimum:
67.50 USD (23.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.30% (67.36 USD)
Varlığa göre:
8.35% (22.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 76
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 67K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.00 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +56.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊  

This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.  
Our goal is steady growth and long-term sustainability.  

🔥 What you can expect:  
- Consistent and transparent performance  
- Low-risk approach (no overtrading)  
- Clear signals with real trading results  

🔔 Stay connected and join our community on Telegram:  

⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.  

İnceleme yok
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Share of trading days is too low
2025.08.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 14:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 14:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.