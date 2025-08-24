SinaisSeções
Deny Anggriawan

Ezden Gold Signals

Deny Anggriawan
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
46 (53.48%)
Negociações com perda:
40 (46.51%)
Melhor negociação:
60.00 USD
Pior negociação:
-35.67 USD
Lucro bruto:
1 029.67 USD (439 391 pips)
Perda bruta:
-993.77 USD (383 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (56.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.24 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
8.56%
Depósito máximo carregado:
22.27%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
51 (59.30%)
Negociações curtas:
35 (40.70%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
22.38 USD
Perda média:
-24.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-306.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-306.24 USD (10)
Crescimento mensal:
-2.07%
Previsão anual:
-25.11%
Algotrading:
45%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.59 USD
Máximo:
308.55 USD (71.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.15% (308.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.35% (22.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.00 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +56.94 USD
Máxima perda consecutiva: -306.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊  

This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.  
Our goal is steady growth and long-term sustainability.  

🔥 What you can expect:  
- Consistent and transparent performance  
- Low-risk approach (no overtrading)  
- Clear signals with real trading results  

🔔 Stay connected and join our community on Telegram:  

⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.  

Sem comentários
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 07:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Share of trading days is too low
2025.08.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
