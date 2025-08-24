- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
46 (53.48%)
Negociações com perda:
40 (46.51%)
Melhor negociação:
60.00 USD
Pior negociação:
-35.67 USD
Lucro bruto:
1 029.67 USD (439 391 pips)
Perda bruta:
-993.77 USD (383 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (56.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.24 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
8.56%
Depósito máximo carregado:
22.27%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
51 (59.30%)
Negociações curtas:
35 (40.70%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.42 USD
Lucro médio:
22.38 USD
Perda média:
-24.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-306.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-306.24 USD (10)
Crescimento mensal:
-2.07%
Previsão anual:
-25.11%
Algotrading:
45%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
77.59 USD
Máximo:
308.55 USD (71.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.15% (308.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.35% (22.14 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
56K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.00 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +56.94 USD
Máxima perda consecutiva: -306.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊
This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.
Our goal is steady growth and long-term sustainability.
🔥 What you can expect:
- Consistent and transparent performance
- Low-risk approach (no overtrading)
- Clear signals with real trading results
🔔 Stay connected and join our community on Telegram:
⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.
