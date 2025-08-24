SignaleKategorien
Deny Anggriawan

Ezden Gold Signals

Deny Anggriawan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
46 (53.48%)
Verlusttrades:
40 (46.51%)
Bester Trade:
60.00 USD
Schlechtester Trade:
-35.67 USD
Bruttoprofit:
1 029.67 USD (439 391 pips)
Bruttoverlust:
-993.77 USD (383 281 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (56.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.24 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
8.56%
Max deposit load:
22.27%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.12
Long-Positionen:
51 (59.30%)
Short-Positionen:
35 (40.70%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-306.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-306.24 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-2.07%
Jahresprognose:
-25.11%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
77.59 USD
Maximaler:
308.55 USD (71.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.15% (308.34 USD)
Kapital:
8.35% (22.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.00 USD
Schlechtester Trade: -36 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -306.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊  

This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.  
Our goal is steady growth and long-term sustainability.  

🔥 What you can expect:  
- Consistent and transparent performance  
- Low-risk approach (no overtrading)  
- Clear signals with real trading results  

🔔 Stay connected and join our community on Telegram:  

⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.  

Keine Bewertungen
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 07:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Share of trading days is too low
2025.08.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Ezden Gold Signals
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
1K
USD
19
45%
86
53%
9%
1.03
0.42
USD
50%
1:500
