Trade:
50
Profit Trade:
34 (68.00%)
Loss Trade:
16 (32.00%)
Best Trade:
40.00 USD
Worst Trade:
-24.00 USD
Profitto lordo:
327.83 USD (205 449 pips)
Perdita lorda:
-252.06 USD (138 574 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (56.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.94 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
18.82%
Massimo carico di deposito:
22.27%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.12
Long Trade:
30 (60.00%)
Short Trade:
20 (40.00%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.52 USD
Profitto medio:
9.64 USD
Perdita media:
-15.75 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-65.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-65.27 USD (4)
Crescita mensile:
22.08%
Algo trading:
74%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.42 USD
Massimale:
67.50 USD (23.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.30% (67.36 USD)
Per equità:
8.35% (22.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|76
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|67K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.00 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.94 USD
Massima perdita consecutiva: -65.27 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
JunoMarkets-Server
|17.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|19.89 × 227
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊
This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.
Our goal is steady growth and long-term sustainability.
🔥 What you can expect:
- Consistent and transparent performance
- Low-risk approach (no overtrading)
- Clear signals with real trading results
🔔 Stay connected and join our community on Telegram:
⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.
