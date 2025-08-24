SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Ezden Gold Signals
Deny Anggriawan

Ezden Gold Signals

Deny Anggriawan
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 24%
Exness-MT5Real7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
86
Transacciones Rentables:
46 (53.48%)
Transacciones Irrentables:
40 (46.51%)
Mejor transacción:
60.00 USD
Peor transacción:
-35.67 USD
Beneficio Bruto:
1 029.67 USD (439 391 pips)
Pérdidas Brutas:
-993.77 USD (383 281 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (56.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.24 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
8.56%
Carga máxima del depósito:
22.27%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.12
Transacciones Largas:
51 (59.30%)
Transacciones Cortas:
35 (40.70%)
Factor de Beneficio:
1.04
Beneficio Esperado:
0.42 USD
Beneficio medio:
22.38 USD
Pérdidas medias:
-24.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-306.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-306.24 USD (10)
Crecimiento al mes:
-2.07%
Pronóstico anual:
-25.11%
Trading algorítmico:
45%
Reducción de balance:
Absoluto:
77.59 USD
Máxima:
308.55 USD (71.46%)
Reducción relativa:
De balance:
50.15% (308.34 USD)
De fondos:
8.35% (22.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.00 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +56.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -306.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊  

This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.  
Our goal is steady growth and long-term sustainability.  

🔥 What you can expect:  
- Consistent and transparent performance  
- Low-risk approach (no overtrading)  
- Clear signals with real trading results  

🔔 Stay connected and join our community on Telegram:  

⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.  

No hay comentarios
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 07:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Share of trading days is too low
2025.08.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ezden Gold Signals
30 USD al mes
24%
0
0
USD
1K
USD
19
45%
86
53%
9%
1.03
0.42
USD
50%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.