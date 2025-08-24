- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
46 (52.27%)
손실 거래:
42 (47.73%)
최고의 거래:
60.00 USD
최악의 거래:
-52.02 USD
총 수익:
1 029.67 USD (439 391 pips)
총 손실:
-1 096.49 USD (403 686 pips)
연속 최대 이익:
7 (56.94 USD)
연속 최대 이익:
168.24 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
8.56%
최대 입금량:
22.27%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.22
롱(주식매수):
53 (60.23%)
숏(주식차입매도):
35 (39.77%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.76 USD
평균 이익:
22.38 USD
평균 손실:
-26.11 USD
연속 최대 손실:
10 (-306.24 USD)
연속 최대 손실:
-306.24 USD (10)
월별 성장률:
2.88%
연간 예측:
34.96%
Algo 트레이딩:
44%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
77.59 USD
최대한의:
308.55 USD (71.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.15% (308.34 USD)
자본금별:
8.35% (22.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-67
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|36K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.00 USD
최악의 거래: -52 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +56.94 USD
연속 최대 손실: -306.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊
This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.
Our goal is steady growth and long-term sustainability.
🔥 What you can expect:
- Consistent and transparent performance
- Low-risk approach (no overtrading)
- Clear signals with real trading results
🔔 Stay connected and join our community on Telegram:
⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.
