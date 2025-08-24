- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
46 (53.48%)
損失トレード:
40 (46.51%)
ベストトレード:
60.00 USD
最悪のトレード:
-35.67 USD
総利益:
1 029.67 USD (439 391 pips)
総損失:
-993.77 USD (383 281 pips)
最大連続の勝ち:
7 (56.94 USD)
最大連続利益:
168.24 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
8.56%
最大入金額:
22.27%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
51 (59.30%)
短いトレード:
35 (40.70%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
22.38 USD
平均損失:
-24.84 USD
最大連続の負け:
10 (-306.24 USD)
最大連続損失:
-306.24 USD (10)
月間成長:
-2.07%
年間予想:
-25.11%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.59 USD
最大の:
308.55 USD (71.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.15% (308.34 USD)
エクイティによる:
8.35% (22.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|56K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.00 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +56.94 USD
最大連続損失: -306.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊
This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.
Our goal is steady growth and long-term sustainability.
🔥 What you can expect:
- Consistent and transparent performance
- Low-risk approach (no overtrading)
- Clear signals with real trading results
🔔 Stay connected and join our community on Telegram:
⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.
