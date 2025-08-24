シグナルセクション
Ezden Gold Signals

レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 24%
Exness-MT5Real7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
86
利益トレード:
46 (53.48%)
損失トレード:
40 (46.51%)
ベストトレード:
60.00 USD
最悪のトレード:
-35.67 USD
総利益:
1 029.67 USD (439 391 pips)
総損失:
-993.77 USD (383 281 pips)
最大連続の勝ち:
7 (56.94 USD)
最大連続利益:
168.24 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
8.56%
最大入金額:
22.27%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
51 (59.30%)
短いトレード:
35 (40.70%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.42 USD
平均利益:
22.38 USD
平均損失:
-24.84 USD
最大連続の負け:
10 (-306.24 USD)
最大連続損失:
-306.24 USD (10)
月間成長:
-2.07%
年間予想:
-25.11%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
77.59 USD
最大の:
308.55 USD (71.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.15% (308.34 USD)
エクイティによる:
8.35% (22.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.00 USD
最悪のトレード: -36 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +56.94 USD
最大連続損失: -306.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊  

This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.  
Our goal is steady growth and long-term sustainability.  

🔥 What you can expect:  
- Consistent and transparent performance  
- Low-risk approach (no overtrading)  
- Clear signals with real trading results  

🔔 Stay connected and join our community on Telegram:  

⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.  

レビューなし
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 07:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Share of trading days is too low
2025.08.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
