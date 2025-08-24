- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
46 (53.48%)
Убыточных трейдов:
40 (46.51%)
Лучший трейд:
60.00 USD
Худший трейд:
-35.67 USD
Общая прибыль:
1 029.67 USD (439 391 pips)
Общий убыток:
-993.77 USD (383 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (56.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.24 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.56%
Макс. загрузка депозита:
22.27%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
51 (59.30%)
Коротких трейдов:
35 (40.70%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
22.38 USD
Средний убыток:
-24.84 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-306.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-306.24 USD (10)
Прирост в месяц:
-2.07%
Годовой прогноз:
-25.11%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.59 USD
Максимальная:
308.55 USD (71.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.15% (308.34 USD)
По эквити:
8.35% (22.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|36
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|56K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.00 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +56.94 USD
Макс. убыток в серии: -306.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊
This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.
Our goal is steady growth and long-term sustainability.
🔥 What you can expect:
- Consistent and transparent performance
- Low-risk approach (no overtrading)
- Clear signals with real trading results
🔔 Stay connected and join our community on Telegram:
⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
19
45%
86
53%
9%
1.03
0.42
USD
USD
50%
1:500