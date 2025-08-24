СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Ezden Gold Signals
Deny Anggriawan

Ezden Gold Signals

Deny Anggriawan
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 24%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
46 (53.48%)
Убыточных трейдов:
40 (46.51%)
Лучший трейд:
60.00 USD
Худший трейд:
-35.67 USD
Общая прибыль:
1 029.67 USD (439 391 pips)
Общий убыток:
-993.77 USD (383 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (56.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.24 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
8.56%
Макс. загрузка депозита:
22.27%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
51 (59.30%)
Коротких трейдов:
35 (40.70%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.42 USD
Средняя прибыль:
22.38 USD
Средний убыток:
-24.84 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-306.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-306.24 USD (10)
Прирост в месяц:
-2.07%
Годовой прогноз:
-25.11%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
77.59 USD
Максимальная:
308.55 USD (71.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.15% (308.34 USD)
По эквити:
8.35% (22.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 56K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.00 USD
Худший трейд: -36 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +56.94 USD
Макс. убыток в серии: -306.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊  

This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.  
Our goal is steady growth and long-term sustainability.  

🔥 What you can expect:  
- Consistent and transparent performance  
- Low-risk approach (no overtrading)  
- Clear signals with real trading results  

🔔 Stay connected and join our community on Telegram:  

⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.  

Нет отзывов
2025.12.31 08:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 07:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 07:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 06:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.05 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 11:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 07:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Share of trading days is too low
2025.08.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ezden Gold Signals
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
1K
USD
19
45%
86
53%
9%
1.03
0.42
USD
50%
1:500
Копировать

