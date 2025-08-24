SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Ezden Gold Signals
Deny Anggriawan

Ezden Gold Signals

Deny Anggriawan
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
Exness-MT5Real7
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
33 (67.34%)
Perte trades:
16 (32.65%)
Meilleure transaction:
40.00 USD
Pire transaction:
-24.00 USD
Bénéfice brut:
317.83 USD (195 449 pips)
Perte brute:
-251.99 USD (138 574 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (56.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56.94 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
18.82%
Charge de dépôt maximale:
22.27%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
29 (59.18%)
Courts trades:
20 (40.82%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.34 USD
Bénéfice moyen:
9.63 USD
Perte moyenne:
-15.75 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-65.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-65.27 USD (4)
Croissance mensuelle:
17.69%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.42 USD
Maximal:
67.50 USD (23.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.30% (67.36 USD)
Par fonds propres:
8.35% (22.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 66
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 57K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.00 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +56.94 USD
Perte consécutive maximale: -65.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
📊 Welcome to Ezden Gold Signals 📊  

This signal is focused on **XAUUSD (Gold)** with disciplined risk management and consistency as the main priority.  
Our goal is steady growth and long-term sustainability.  

🔥 What you can expect:  
- Consistent and transparent performance  
- Low-risk approach (no overtrading)  
- Clear signals with real trading results  

🔔 Stay connected and join our community on Telegram:  

⚠️ Disclaimer: Trading carries risk. Past performance does not guarantee future results. Please trade responsibly.  

Aucun avis
2025.09.09 09:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.07 01:00
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.25 07:13
Share of trading days is too low
2025.08.25 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.24 14:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 14:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.24 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.24 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.24 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Ezden Gold Signals
30 USD par mois
33%
0
0
USD
267
USD
5
75%
49
67%
19%
1.26
1.34
USD
23%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.