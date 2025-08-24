SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
324 (65.72%)
Zararla kapanan işlemler:
169 (34.28%)
En iyi işlem:
15.49 USD
En kötü işlem:
-25.41 USD
Brüt kâr:
1 430.72 USD (181 052 pips)
Brüt zarar:
-1 106.19 USD (145 396 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (113.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
155.70 USD (24)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
233 (47.26%)
Satış işlemleri:
260 (52.74%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
4.42 USD
Ortalama zarar:
-6.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-203.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-203.60 USD (23)
Aylık büyüme:
7.30%
Yıllık tahmin:
88.62%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
180.54 USD
Maksimum:
330.25 USD (5.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.37% (330.25 USD)
Varlığa göre:
3.25% (202.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 64
GBPAUD 53
EURUSD 37
NZDJPY 34
GBPJPY 33
USDCAD 33
USDCHF 30
AUDJPY 27
NZDCAD 27
CHFJPY 23
GBPCAD 23
EURGBP 19
NZDCHF 19
EURCHF 15
EURAUD 14
USDJPY 13
GBPCHF 7
AUDCAD 4
GBPNZD 3
AUDNZD 3
EURCAD 3
CADJPY 2
CADCHF 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
AUDCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 70
GBPAUD -330
EURUSD 160
NZDJPY -14
GBPJPY 14
USDCAD -69
USDCHF 105
AUDJPY 65
NZDCAD -71
CHFJPY 114
GBPCAD -23
EURGBP 34
NZDCHF 42
EURCHF 13
EURAUD 53
USDJPY 70
GBPCHF 25
AUDCAD -1
GBPNZD 14
AUDNZD 1
EURCAD 13
CADJPY 9
CADCHF 5
AUDUSD 10
EURNZD 3
AUDCHF 6
GBPUSD 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 12K
GBPAUD -47K
EURUSD 16K
NZDJPY -2.7K
GBPJPY 2.4K
USDCAD -7.8K
USDCHF 9.5K
AUDJPY 8.4K
NZDCAD -9.2K
CHFJPY 17K
GBPCAD -2K
EURGBP 2.2K
NZDCHF 4.7K
EURCHF 2.3K
EURAUD 8.2K
USDJPY 11K
GBPCHF 2.8K
AUDCAD -3
GBPNZD 2.4K
AUDNZD 239
EURCAD 1.8K
CADJPY 1.5K
CADCHF 334
AUDUSD 930
EURNZD 415
AUDCHF 468
GBPUSD 791
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.49 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +113.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
FusionMarkets-Demo
1.37 × 19
VantageInternational-Demo
3.38 × 21
RadexMarkets-Real 6
5.65 × 20
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.45 × 116
İnceleme yok
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GTTM 4
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
6.3K
USD
17
100%
493
65%
100%
1.29
0.66
USD
5%
1:500
