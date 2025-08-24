シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
751
利益トレード:
529 (70.43%)
損失トレード:
222 (29.56%)
ベストトレード:
164.88 USD
最悪のトレード:
-41.90 USD
総利益:
3 714.02 USD (413 081 pips)
総損失:
-1 767.00 USD (232 129 pips)
最大連続の勝ち:
57 (448.25 USD)
最大連続利益:
622.49 USD (18)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.16%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
8 日
リカバリーファクター:
5.57
長いトレード:
376 (50.07%)
短いトレード:
375 (49.93%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
2.59 USD
平均利益:
7.02 USD
平均損失:
-7.96 USD
最大連続の負け:
23 (-203.60 USD)
最大連続損失:
-349.60 USD (14)
月間成長:
9.64%
年間予想:
116.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.54 USD
最大の:
349.60 USD (4.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.37% (330.25 USD)
エクイティによる:
4.57% (328.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 94
GBPAUD 94
GBPJPY 63
NZDJPY 46
EURAUD 46
USDCAD 39
EURUSD 37
AUDJPY 32
CHFJPY 32
USDCHF 30
USDJPY 29
NZDCAD 28
EURGBP 27
EURCHF 27
GBPCAD 27
NZDCHF 24
GBPCHF 20
AUDCAD 8
CADCHF 8
EURCAD 7
AUDCHF 7
AUDNZD 5
AUDUSD 5
GBPNZD 4
GBPUSD 4
CADJPY 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 752
GBPAUD -394
GBPJPY 225
NZDJPY -7
EURAUD 51
USDCAD -54
EURUSD 160
AUDJPY 63
CHFJPY 153
USDCHF 105
USDJPY 642
NZDCAD -61
EURGBP 45
EURCHF 41
GBPCAD -12
NZDCHF 44
GBPCHF 29
AUDCAD 20
CADCHF 15
EURCAD 20
AUDCHF 43
AUDNZD -23
AUDUSD 15
GBPNZD 27
GBPUSD 9
CADJPY 19
NZDUSD 10
EURNZD 11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 75K
GBPAUD -55K
GBPJPY 15K
NZDJPY -457
EURAUD 6.6K
USDCAD -5.5K
EURUSD 16K
AUDJPY 8.8K
CHFJPY 23K
USDCHF 9.5K
USDJPY 58K
NZDCAD -7.5K
EURGBP 2.8K
EURCHF 6K
GBPCAD -731
NZDCHF 4.8K
GBPCHF 5.7K
AUDCAD 3.3K
CADCHF 1.2K
EURCAD 2.9K
AUDCHF 3.5K
AUDNZD -3.3K
AUDUSD 1.5K
GBPNZD 4.7K
GBPUSD 924
CADJPY 2.9K
NZDUSD 1K
EURNZD 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +164.88 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +448.25 USD
最大連続損失: -203.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.00 × 13
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
レビューなし
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
