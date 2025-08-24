시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 38%
VantageInternational-Live 11
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
786
이익 거래:
546 (69.46%)
손실 거래:
240 (30.53%)
최고의 거래:
164.88 USD
최악의 거래:
-41.90 USD
총 수익:
4 177.25 USD (436 824 pips)
총 손실:
-1 886.54 USD (242 400 pips)
연속 최대 이익:
57 (448.25 USD)
연속 최대 이익:
622.49 USD (18)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.47%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
5.72
롱(주식매수):
402 (51.15%)
숏(주식차입매도):
384 (48.85%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
7.65 USD
평균 손실:
-7.86 USD
연속 최대 손실:
23 (-203.60 USD)
연속 최대 손실:
-349.60 USD (14)
월별 성장률:
4.96%
연간 예측:
60.15%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.54 USD
최대한의:
400.82 USD (4.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.37% (330.25 USD)
자본금별:
4.57% (328.54 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURJPY 95
GBPAUD 94
GBPJPY 63
NZDJPY 46
EURAUD 46
USDCAD 43
EURUSD 39
USDCHF 36
NZDCAD 33
AUDJPY 32
CHFJPY 32
USDJPY 29
EURGBP 27
EURCHF 27
GBPCAD 27
NZDCHF 24
GBPCHF 20
XAUUSD. 10
AUDCAD 8
CADCHF 8
AUDNZD 7
EURCAD 7
AUDCHF 7
GBPUSD 6
AUDUSD 6
GBPNZD 4
CADJPY 4
NZDUSD 3
EURNZD 2
XAUEUR. 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURJPY 746
GBPAUD -394
GBPJPY 225
NZDJPY -7
EURAUD 51
USDCAD -72
EURUSD 172
USDCHF 73
NZDCAD -54
AUDJPY 63
CHFJPY 153
USDJPY 642
EURGBP 45
EURCHF 41
GBPCAD -12
NZDCHF 44
GBPCHF 29
XAUUSD. 444
AUDCAD 20
CADCHF 15
AUDNZD -41
EURCAD 20
AUDCHF 43
GBPUSD -11
AUDUSD 10
GBPNZD 27
CADJPY 11
NZDUSD 10
EURNZD 11
XAUEUR. -13
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURJPY 74K
GBPAUD -55K
GBPJPY 15K
NZDJPY -457
EURAUD 6.6K
USDCAD -8.3K
EURUSD 17K
USDCHF 9K
NZDCAD -7K
AUDJPY 8.8K
CHFJPY 23K
USDJPY 58K
EURGBP 2.8K
EURCHF 6K
GBPCAD -731
NZDCHF 4.8K
GBPCHF 5.7K
XAUUSD. 22K
AUDCAD 3.3K
CADCHF 1.2K
AUDNZD -5.9K
EURCAD 2.9K
AUDCHF 3.5K
GBPUSD -965
AUDUSD 995
GBPNZD 4.7K
CADJPY 1.8K
NZDUSD 1K
EURNZD 2K
XAUEUR. -223
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +164.88 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +448.25 USD
연속 최대 손실: -203.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
VantageInternational-Live 11
1.00 × 13
FusionMarkets-Demo
1.00 × 28
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 03:59
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.59% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GTTM 4
월별 30 USD
38%
0
0
USD
8.3K
USD
32
97%
786
69%
100%
2.21
2.91
USD
5%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.