- 자본
- 축소
트레이드:
786
이익 거래:
546 (69.46%)
손실 거래:
240 (30.53%)
최고의 거래:
164.88 USD
최악의 거래:
-41.90 USD
총 수익:
4 177.25 USD (436 824 pips)
총 손실:
-1 886.54 USD (242 400 pips)
연속 최대 이익:
57 (448.25 USD)
연속 최대 이익:
622.49 USD (18)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.47%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
5.72
롱(주식매수):
402 (51.15%)
숏(주식차입매도):
384 (48.85%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
7.65 USD
평균 손실:
-7.86 USD
연속 최대 손실:
23 (-203.60 USD)
연속 최대 손실:
-349.60 USD (14)
월별 성장률:
4.96%
연간 예측:
60.15%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.54 USD
최대한의:
400.82 USD (4.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.37% (330.25 USD)
자본금별:
4.57% (328.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|95
|GBPAUD
|94
|GBPJPY
|63
|NZDJPY
|46
|EURAUD
|46
|USDCAD
|43
|EURUSD
|39
|USDCHF
|36
|NZDCAD
|33
|AUDJPY
|32
|CHFJPY
|32
|USDJPY
|29
|EURGBP
|27
|EURCHF
|27
|GBPCAD
|27
|NZDCHF
|24
|GBPCHF
|20
|XAUUSD.
|10
|AUDCAD
|8
|CADCHF
|8
|AUDNZD
|7
|EURCAD
|7
|AUDCHF
|7
|GBPUSD
|6
|AUDUSD
|6
|GBPNZD
|4
|CADJPY
|4
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
|XAUEUR.
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|746
|GBPAUD
|-394
|GBPJPY
|225
|NZDJPY
|-7
|EURAUD
|51
|USDCAD
|-72
|EURUSD
|172
|USDCHF
|73
|NZDCAD
|-54
|AUDJPY
|63
|CHFJPY
|153
|USDJPY
|642
|EURGBP
|45
|EURCHF
|41
|GBPCAD
|-12
|NZDCHF
|44
|GBPCHF
|29
|XAUUSD.
|444
|AUDCAD
|20
|CADCHF
|15
|AUDNZD
|-41
|EURCAD
|20
|AUDCHF
|43
|GBPUSD
|-11
|AUDUSD
|10
|GBPNZD
|27
|CADJPY
|11
|NZDUSD
|10
|EURNZD
|11
|XAUEUR.
|-13
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|74K
|GBPAUD
|-55K
|GBPJPY
|15K
|NZDJPY
|-457
|EURAUD
|6.6K
|USDCAD
|-8.3K
|EURUSD
|17K
|USDCHF
|9K
|NZDCAD
|-7K
|AUDJPY
|8.8K
|CHFJPY
|23K
|USDJPY
|58K
|EURGBP
|2.8K
|EURCHF
|6K
|GBPCAD
|-731
|NZDCHF
|4.8K
|GBPCHF
|5.7K
|XAUUSD.
|22K
|AUDCAD
|3.3K
|CADCHF
|1.2K
|AUDNZD
|-5.9K
|EURCAD
|2.9K
|AUDCHF
|3.5K
|GBPUSD
|-965
|AUDUSD
|995
|GBPNZD
|4.7K
|CADJPY
|1.8K
|NZDUSD
|1K
|EURNZD
|2K
|XAUEUR.
|-223
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +164.88 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +448.25 USD
연속 최대 손실: -203.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Exness-Real17
|0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 13
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 28
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
|5.67 × 21
FBS-Real-9
|9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
|10.24 × 123
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
38%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
32
97%
786
69%
100%
2.21
2.91
USD
USD
5%
1:500