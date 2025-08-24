信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
0条评论
可靠性
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 32%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
751
盈利交易:
529 (70.43%)
亏损交易:
222 (29.56%)
最好交易:
164.88 USD
最差交易:
-41.90 USD
毛利:
3 714.02 USD (413 081 pips)
毛利亏损:
-1 767.00 USD (232 129 pips)
最大连续赢利:
57 (448.25 USD)
最大连续盈利:
622.49 USD (18)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 天
采收率:
5.57
长期交易:
376 (50.07%)
短期交易:
375 (49.93%)
利润因子:
2.10
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
7.02 USD
平均损失:
-7.96 USD
最大连续失误:
23 (-203.60 USD)
最大连续亏损:
-349.60 USD (14)
每月增长:
9.64%
年度预测:
116.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
180.54 USD
最大值:
349.60 USD (4.24%)
相对跌幅:
结余:
5.37% (330.25 USD)
净值:
4.57% (328.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 94
GBPAUD 94
GBPJPY 63
NZDJPY 46
EURAUD 46
USDCAD 39
EURUSD 37
AUDJPY 32
CHFJPY 32
USDCHF 30
USDJPY 29
NZDCAD 28
EURGBP 27
EURCHF 27
GBPCAD 27
NZDCHF 24
GBPCHF 20
AUDCAD 8
CADCHF 8
EURCAD 7
AUDCHF 7
AUDNZD 5
AUDUSD 5
GBPNZD 4
GBPUSD 4
CADJPY 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 752
GBPAUD -394
GBPJPY 225
NZDJPY -7
EURAUD 51
USDCAD -54
EURUSD 160
AUDJPY 63
CHFJPY 153
USDCHF 105
USDJPY 642
NZDCAD -61
EURGBP 45
EURCHF 41
GBPCAD -12
NZDCHF 44
GBPCHF 29
AUDCAD 20
CADCHF 15
EURCAD 20
AUDCHF 43
AUDNZD -23
AUDUSD 15
GBPNZD 27
GBPUSD 9
CADJPY 19
NZDUSD 10
EURNZD 11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 75K
GBPAUD -55K
GBPJPY 15K
NZDJPY -457
EURAUD 6.6K
USDCAD -5.5K
EURUSD 16K
AUDJPY 8.8K
CHFJPY 23K
USDCHF 9.5K
USDJPY 58K
NZDCAD -7.5K
EURGBP 2.8K
EURCHF 6K
GBPCAD -731
NZDCHF 4.8K
GBPCHF 5.7K
AUDCAD 3.3K
CADCHF 1.2K
EURCAD 2.9K
AUDCHF 3.5K
AUDNZD -3.3K
AUDUSD 1.5K
GBPNZD 4.7K
GBPUSD 924
CADJPY 2.9K
NZDUSD 1K
EURNZD 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +164.88 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +448.25 USD
最大连续亏损: -203.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.00 × 13
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
