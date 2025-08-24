- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
751
盈利交易:
529 (70.43%)
亏损交易:
222 (29.56%)
最好交易:
164.88 USD
最差交易:
-41.90 USD
毛利:
3 714.02 USD (413 081 pips)
毛利亏损:
-1 767.00 USD (232 129 pips)
最大连续赢利:
57 (448.25 USD)
最大连续盈利:
622.49 USD (18)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.16%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 天
采收率:
5.57
长期交易:
376 (50.07%)
短期交易:
375 (49.93%)
利润因子:
2.10
预期回报:
2.59 USD
平均利润:
7.02 USD
平均损失:
-7.96 USD
最大连续失误:
23 (-203.60 USD)
最大连续亏损:
-349.60 USD (14)
每月增长:
9.64%
年度预测:
116.96%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
180.54 USD
最大值:
349.60 USD (4.24%)
相对跌幅:
结余:
5.37% (330.25 USD)
净值:
4.57% (328.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|94
|GBPAUD
|94
|GBPJPY
|63
|NZDJPY
|46
|EURAUD
|46
|USDCAD
|39
|EURUSD
|37
|AUDJPY
|32
|CHFJPY
|32
|USDCHF
|30
|USDJPY
|29
|NZDCAD
|28
|EURGBP
|27
|EURCHF
|27
|GBPCAD
|27
|NZDCHF
|24
|GBPCHF
|20
|AUDCAD
|8
|CADCHF
|8
|EURCAD
|7
|AUDCHF
|7
|AUDNZD
|5
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|GBPUSD
|4
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|3
|EURNZD
|2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|752
|GBPAUD
|-394
|GBPJPY
|225
|NZDJPY
|-7
|EURAUD
|51
|USDCAD
|-54
|EURUSD
|160
|AUDJPY
|63
|CHFJPY
|153
|USDCHF
|105
|USDJPY
|642
|NZDCAD
|-61
|EURGBP
|45
|EURCHF
|41
|GBPCAD
|-12
|NZDCHF
|44
|GBPCHF
|29
|AUDCAD
|20
|CADCHF
|15
|EURCAD
|20
|AUDCHF
|43
|AUDNZD
|-23
|AUDUSD
|15
|GBPNZD
|27
|GBPUSD
|9
|CADJPY
|19
|NZDUSD
|10
|EURNZD
|11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|75K
|GBPAUD
|-55K
|GBPJPY
|15K
|NZDJPY
|-457
|EURAUD
|6.6K
|USDCAD
|-5.5K
|EURUSD
|16K
|AUDJPY
|8.8K
|CHFJPY
|23K
|USDCHF
|9.5K
|USDJPY
|58K
|NZDCAD
|-7.5K
|EURGBP
|2.8K
|EURCHF
|6K
|GBPCAD
|-731
|NZDCHF
|4.8K
|GBPCHF
|5.7K
|AUDCAD
|3.3K
|CADCHF
|1.2K
|EURCAD
|2.9K
|AUDCHF
|3.5K
|AUDNZD
|-3.3K
|AUDUSD
|1.5K
|GBPNZD
|4.7K
|GBPUSD
|924
|CADJPY
|2.9K
|NZDUSD
|1K
|EURNZD
|2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +164.88 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +448.25 USD
最大连续亏损: -203.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
FusionMarkets-Demo
|0.93 × 28
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 13
|
VantageInternational-Demo
|3.32 × 22
|
RadexMarkets-Real 6
|5.67 × 21
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.24 × 123
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
32%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
30
100%
751
70%
100%
2.10
2.59
USD
USD
5%
1:500