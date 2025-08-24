SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
493
Profit Trade:
324 (65.72%)
Loss Trade:
169 (34.28%)
Best Trade:
15.49 USD
Worst Trade:
-25.41 USD
Profitto lordo:
1 430.72 USD (181 052 pips)
Perdita lorda:
-1 106.19 USD (145 396 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (113.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.70 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
233 (47.26%)
Short Trade:
260 (52.74%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-6.55 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-203.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.60 USD (23)
Crescita mensile:
7.30%
Previsione annuale:
88.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.54 USD
Massimale:
330.25 USD (5.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.37% (330.25 USD)
Per equità:
3.25% (202.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 64
GBPAUD 53
EURUSD 37
NZDJPY 34
GBPJPY 33
USDCAD 33
USDCHF 30
AUDJPY 27
NZDCAD 27
CHFJPY 23
GBPCAD 23
EURGBP 19
NZDCHF 19
EURCHF 15
EURAUD 14
USDJPY 13
GBPCHF 7
AUDCAD 4
GBPNZD 3
AUDNZD 3
EURCAD 3
CADJPY 2
CADCHF 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
AUDCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 70
GBPAUD -330
EURUSD 160
NZDJPY -14
GBPJPY 14
USDCAD -69
USDCHF 105
AUDJPY 65
NZDCAD -71
CHFJPY 114
GBPCAD -23
EURGBP 34
NZDCHF 42
EURCHF 13
EURAUD 53
USDJPY 70
GBPCHF 25
AUDCAD -1
GBPNZD 14
AUDNZD 1
EURCAD 13
CADJPY 9
CADCHF 5
AUDUSD 10
EURNZD 3
AUDCHF 6
GBPUSD 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 12K
GBPAUD -47K
EURUSD 16K
NZDJPY -2.7K
GBPJPY 2.4K
USDCAD -7.8K
USDCHF 9.5K
AUDJPY 8.4K
NZDCAD -9.2K
CHFJPY 17K
GBPCAD -2K
EURGBP 2.2K
NZDCHF 4.7K
EURCHF 2.3K
EURAUD 8.2K
USDJPY 11K
GBPCHF 2.8K
AUDCAD -3
GBPNZD 2.4K
AUDNZD 239
EURCAD 1.8K
CADJPY 1.5K
CADCHF 334
AUDUSD 930
EURNZD 415
AUDCHF 468
GBPUSD 791
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.49 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +113.73 USD
Massima perdita consecutiva: -203.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
FusionMarkets-Demo
1.37 × 19
VantageInternational-Demo
3.38 × 21
RadexMarkets-Real 6
5.65 × 20
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.45 × 116
Non ci sono recensioni
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
