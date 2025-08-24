- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
493
Profit Trade:
324 (65.72%)
Loss Trade:
169 (34.28%)
Best Trade:
15.49 USD
Worst Trade:
-25.41 USD
Profitto lordo:
1 430.72 USD (181 052 pips)
Perdita lorda:
-1 106.19 USD (145 396 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (113.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
155.70 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.09%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.98
Long Trade:
233 (47.26%)
Short Trade:
260 (52.74%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
0.66 USD
Profitto medio:
4.42 USD
Perdita media:
-6.55 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-203.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.60 USD (23)
Crescita mensile:
7.30%
Previsione annuale:
88.62%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.54 USD
Massimale:
330.25 USD (5.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.37% (330.25 USD)
Per equità:
3.25% (202.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|64
|GBPAUD
|53
|EURUSD
|37
|NZDJPY
|34
|GBPJPY
|33
|USDCAD
|33
|USDCHF
|30
|AUDJPY
|27
|NZDCAD
|27
|CHFJPY
|23
|GBPCAD
|23
|EURGBP
|19
|NZDCHF
|19
|EURCHF
|15
|EURAUD
|14
|USDJPY
|13
|GBPCHF
|7
|AUDCAD
|4
|GBPNZD
|3
|AUDNZD
|3
|EURCAD
|3
|CADJPY
|2
|CADCHF
|2
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|EURJPY
|70
|GBPAUD
|-330
|EURUSD
|160
|NZDJPY
|-14
|GBPJPY
|14
|USDCAD
|-69
|USDCHF
|105
|AUDJPY
|65
|NZDCAD
|-71
|CHFJPY
|114
|GBPCAD
|-23
|EURGBP
|34
|NZDCHF
|42
|EURCHF
|13
|EURAUD
|53
|USDJPY
|70
|GBPCHF
|25
|AUDCAD
|-1
|GBPNZD
|14
|AUDNZD
|1
|EURCAD
|13
|CADJPY
|9
|CADCHF
|5
|AUDUSD
|10
|EURNZD
|3
|AUDCHF
|6
|GBPUSD
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|EURJPY
|12K
|GBPAUD
|-47K
|EURUSD
|16K
|NZDJPY
|-2.7K
|GBPJPY
|2.4K
|USDCAD
|-7.8K
|USDCHF
|9.5K
|AUDJPY
|8.4K
|NZDCAD
|-9.2K
|CHFJPY
|17K
|GBPCAD
|-2K
|EURGBP
|2.2K
|NZDCHF
|4.7K
|EURCHF
|2.3K
|EURAUD
|8.2K
|USDJPY
|11K
|GBPCHF
|2.8K
|AUDCAD
|-3
|GBPNZD
|2.4K
|AUDNZD
|239
|EURCAD
|1.8K
|CADJPY
|1.5K
|CADCHF
|334
|AUDUSD
|930
|EURNZD
|415
|AUDCHF
|468
|GBPUSD
|791
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.49 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +113.73 USD
Massima perdita consecutiva: -203.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 4
|
E8Funding-Demo
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.72 × 178
|
VantageInternational-Live 11
|1.08 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|1.37 × 19
|
VantageInternational-Demo
|3.38 × 21
|
RadexMarkets-Real 6
|5.65 × 20
|
FBS-Real-9
|9.50 × 4
|
RoboForex-ProCent-2
|10.45 × 116
Non ci sono recensioni
