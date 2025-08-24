SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
751
Gewinntrades:
529 (70.43%)
Verlusttrades:
222 (29.56%)
Bester Trade:
164.88 USD
Schlechtester Trade:
-41.90 USD
Bruttoprofit:
3 714.02 USD (413 081 pips)
Bruttoverlust:
-1 767.00 USD (232 129 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (448.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
622.49 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.16%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
8 Tage
Erholungsfaktor:
5.57
Long-Positionen:
376 (50.07%)
Short-Positionen:
375 (49.93%)
Profit-Faktor:
2.10
Mathematische Gewinnerwartung:
2.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-203.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-349.60 USD (14)
Wachstum pro Monat :
9.64%
Jahresprognose:
116.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
180.54 USD
Maximaler:
349.60 USD (4.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.37% (330.25 USD)
Kapital:
4.57% (328.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 94
GBPAUD 94
GBPJPY 63
NZDJPY 46
EURAUD 46
USDCAD 39
EURUSD 37
AUDJPY 32
CHFJPY 32
USDCHF 30
USDJPY 29
NZDCAD 28
EURGBP 27
EURCHF 27
GBPCAD 27
NZDCHF 24
GBPCHF 20
AUDCAD 8
CADCHF 8
EURCAD 7
AUDCHF 7
AUDNZD 5
AUDUSD 5
GBPNZD 4
GBPUSD 4
CADJPY 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 752
GBPAUD -394
GBPJPY 225
NZDJPY -7
EURAUD 51
USDCAD -54
EURUSD 160
AUDJPY 63
CHFJPY 153
USDCHF 105
USDJPY 642
NZDCAD -61
EURGBP 45
EURCHF 41
GBPCAD -12
NZDCHF 44
GBPCHF 29
AUDCAD 20
CADCHF 15
EURCAD 20
AUDCHF 43
AUDNZD -23
AUDUSD 15
GBPNZD 27
GBPUSD 9
CADJPY 19
NZDUSD 10
EURNZD 11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 75K
GBPAUD -55K
GBPJPY 15K
NZDJPY -457
EURAUD 6.6K
USDCAD -5.5K
EURUSD 16K
AUDJPY 8.8K
CHFJPY 23K
USDCHF 9.5K
USDJPY 58K
NZDCAD -7.5K
EURGBP 2.8K
EURCHF 6K
GBPCAD -731
NZDCHF 4.8K
GBPCHF 5.7K
AUDCAD 3.3K
CADCHF 1.2K
EURCAD 2.9K
AUDCHF 3.5K
AUDNZD -3.3K
AUDUSD 1.5K
GBPNZD 4.7K
GBPUSD 924
CADJPY 2.9K
NZDUSD 1K
EURNZD 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +164.88 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +448.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -203.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.00 × 13
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GTTM 4
30 USD pro Monat
32%
0
0
USD
7.9K
USD
30
100%
751
70%
100%
2.10
2.59
USD
5%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.