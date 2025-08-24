SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 32%
VantageInternational-Live 11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
751
Transacciones Rentables:
529 (70.43%)
Transacciones Irrentables:
222 (29.56%)
Mejor transacción:
164.88 USD
Peor transacción:
-41.90 USD
Beneficio Bruto:
3 714.02 USD (413 081 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 767.00 USD (232 129 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (448.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
622.49 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.16%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
5.57
Transacciones Largas:
376 (50.07%)
Transacciones Cortas:
375 (49.93%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
2.59 USD
Beneficio medio:
7.02 USD
Pérdidas medias:
-7.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-203.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-349.60 USD (14)
Crecimiento al mes:
9.64%
Pronóstico anual:
116.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
180.54 USD
Máxima:
349.60 USD (4.24%)
Reducción relativa:
De balance:
5.37% (330.25 USD)
De fondos:
4.57% (328.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 94
GBPAUD 94
GBPJPY 63
NZDJPY 46
EURAUD 46
USDCAD 39
EURUSD 37
AUDJPY 32
CHFJPY 32
USDCHF 30
USDJPY 29
NZDCAD 28
EURGBP 27
EURCHF 27
GBPCAD 27
NZDCHF 24
GBPCHF 20
AUDCAD 8
CADCHF 8
EURCAD 7
AUDCHF 7
AUDNZD 5
AUDUSD 5
GBPNZD 4
GBPUSD 4
CADJPY 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 752
GBPAUD -394
GBPJPY 225
NZDJPY -7
EURAUD 51
USDCAD -54
EURUSD 160
AUDJPY 63
CHFJPY 153
USDCHF 105
USDJPY 642
NZDCAD -61
EURGBP 45
EURCHF 41
GBPCAD -12
NZDCHF 44
GBPCHF 29
AUDCAD 20
CADCHF 15
EURCAD 20
AUDCHF 43
AUDNZD -23
AUDUSD 15
GBPNZD 27
GBPUSD 9
CADJPY 19
NZDUSD 10
EURNZD 11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 75K
GBPAUD -55K
GBPJPY 15K
NZDJPY -457
EURAUD 6.6K
USDCAD -5.5K
EURUSD 16K
AUDJPY 8.8K
CHFJPY 23K
USDCHF 9.5K
USDJPY 58K
NZDCAD -7.5K
EURGBP 2.8K
EURCHF 6K
GBPCAD -731
NZDCHF 4.8K
GBPCHF 5.7K
AUDCAD 3.3K
CADCHF 1.2K
EURCAD 2.9K
AUDCHF 3.5K
AUDNZD -3.3K
AUDUSD 1.5K
GBPNZD 4.7K
GBPUSD 924
CADJPY 2.9K
NZDUSD 1K
EURNZD 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +164.88 USD
Peor transacción: -42 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +448.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -203.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.00 × 13
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GTTM 4
30 USD al mes
32%
0
0
USD
7.9K
USD
30
100%
751
70%
100%
2.10
2.59
USD
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.