SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
493
Bénéfice trades:
324 (65.72%)
Perte trades:
169 (34.28%)
Meilleure transaction:
15.49 USD
Pire transaction:
-25.41 USD
Bénéfice brut:
1 430.72 USD (181 052 pips)
Perte brute:
-1 106.19 USD (145 396 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (113.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
155.70 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.09%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
233 (47.26%)
Courts trades:
260 (52.74%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
4.42 USD
Perte moyenne:
-6.55 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-203.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-203.60 USD (23)
Croissance mensuelle:
7.30%
Prévision annuelle:
88.62%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
180.54 USD
Maximal:
330.25 USD (5.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.37% (330.25 USD)
Par fonds propres:
3.25% (202.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 64
GBPAUD 53
EURUSD 37
NZDJPY 34
GBPJPY 33
USDCAD 33
USDCHF 30
AUDJPY 27
NZDCAD 27
CHFJPY 23
GBPCAD 23
EURGBP 19
NZDCHF 19
EURCHF 15
EURAUD 14
USDJPY 13
GBPCHF 7
AUDCAD 4
GBPNZD 3
AUDNZD 3
EURCAD 3
CADJPY 2
CADCHF 2
AUDUSD 2
EURNZD 1
AUDCHF 1
GBPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 70
GBPAUD -330
EURUSD 160
NZDJPY -14
GBPJPY 14
USDCAD -69
USDCHF 105
AUDJPY 65
NZDCAD -71
CHFJPY 114
GBPCAD -23
EURGBP 34
NZDCHF 42
EURCHF 13
EURAUD 53
USDJPY 70
GBPCHF 25
AUDCAD -1
GBPNZD 14
AUDNZD 1
EURCAD 13
CADJPY 9
CADCHF 5
AUDUSD 10
EURNZD 3
AUDCHF 6
GBPUSD 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 12K
GBPAUD -47K
EURUSD 16K
NZDJPY -2.7K
GBPJPY 2.4K
USDCAD -7.8K
USDCHF 9.5K
AUDJPY 8.4K
NZDCAD -9.2K
CHFJPY 17K
GBPCAD -2K
EURGBP 2.2K
NZDCHF 4.7K
EURCHF 2.3K
EURAUD 8.2K
USDJPY 11K
GBPCHF 2.8K
AUDCAD -3
GBPNZD 2.4K
AUDNZD 239
EURCAD 1.8K
CADJPY 1.5K
CADCHF 334
AUDUSD 930
EURNZD 415
AUDCHF 468
GBPUSD 791
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.49 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 23
Bénéfice consécutif maximal: +113.73 USD
Perte consécutive maximale: -203.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
VantageInternational-Live 11
1.08 × 12
FusionMarkets-Demo
1.37 × 19
VantageInternational-Demo
3.38 × 21
RadexMarkets-Real 6
5.65 × 20
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.45 × 116
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GTTM 4
30 USD par mois
5%
0
0
USD
6.3K
USD
17
100%
493
65%
100%
1.29
0.66
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.