SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GTTM 4
Wing Ki Tze

GTTM 4

Wing Ki Tze
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
VantageInternational-Live 11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
751
Negociações com lucro:
529 (70.43%)
Negociações com perda:
222 (29.56%)
Melhor negociação:
164.88 USD
Pior negociação:
-41.90 USD
Lucro bruto:
3 714.02 USD (413 081 pips)
Perda bruta:
-1 767.00 USD (232 129 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (448.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
622.49 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.16%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
8 dias
Fator de recuperação:
5.57
Negociações longas:
376 (50.07%)
Negociações curtas:
375 (49.93%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
2.59 USD
Lucro médio:
7.02 USD
Perda média:
-7.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-203.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-349.60 USD (14)
Crescimento mensal:
9.64%
Previsão anual:
116.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
180.54 USD
Máximo:
349.60 USD (4.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.37% (330.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.57% (328.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 94
GBPAUD 94
GBPJPY 63
NZDJPY 46
EURAUD 46
USDCAD 39
EURUSD 37
AUDJPY 32
CHFJPY 32
USDCHF 30
USDJPY 29
NZDCAD 28
EURGBP 27
EURCHF 27
GBPCAD 27
NZDCHF 24
GBPCHF 20
AUDCAD 8
CADCHF 8
EURCAD 7
AUDCHF 7
AUDNZD 5
AUDUSD 5
GBPNZD 4
GBPUSD 4
CADJPY 3
NZDUSD 3
EURNZD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 752
GBPAUD -394
GBPJPY 225
NZDJPY -7
EURAUD 51
USDCAD -54
EURUSD 160
AUDJPY 63
CHFJPY 153
USDCHF 105
USDJPY 642
NZDCAD -61
EURGBP 45
EURCHF 41
GBPCAD -12
NZDCHF 44
GBPCHF 29
AUDCAD 20
CADCHF 15
EURCAD 20
AUDCHF 43
AUDNZD -23
AUDUSD 15
GBPNZD 27
GBPUSD 9
CADJPY 19
NZDUSD 10
EURNZD 11
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 75K
GBPAUD -55K
GBPJPY 15K
NZDJPY -457
EURAUD 6.6K
USDCAD -5.5K
EURUSD 16K
AUDJPY 8.8K
CHFJPY 23K
USDCHF 9.5K
USDJPY 58K
NZDCAD -7.5K
EURGBP 2.8K
EURCHF 6K
GBPCAD -731
NZDCHF 4.8K
GBPCHF 5.7K
AUDCAD 3.3K
CADCHF 1.2K
EURCAD 2.9K
AUDCHF 3.5K
AUDNZD -3.3K
AUDUSD 1.5K
GBPNZD 4.7K
GBPUSD 924
CADJPY 2.9K
NZDUSD 1K
EURNZD 2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +164.88 USD
Pior negociação: -42 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +448.25 USD
Máxima perda consecutiva: -203.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 8
VantageInternational-Live 14
0.00 × 4
E8Funding-Demo
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live06
0.72 × 178
FusionMarkets-Demo
0.93 × 28
VantageInternational-Live 11
1.00 × 13
VantageInternational-Demo
3.32 × 22
RadexMarkets-Real 6
5.67 × 21
FBS-Real-9
9.50 × 4
RoboForex-ProCent-2
10.24 × 123
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.16 22:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.14 06:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 00:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.97% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 11:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 02:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.01% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.07 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 13:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.24 22:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 11:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 44 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GTTM 4
30 USD por mês
32%
0
0
USD
7.9K
USD
30
100%
751
70%
100%
2.10
2.59
USD
5%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.