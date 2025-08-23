SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BIC SWQ2
Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
0 inceleme
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -13%
Swissquote-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
717
Kârla kapanan işlemler:
341 (47.55%)
Zararla kapanan işlemler:
376 (52.44%)
En iyi işlem:
2 959.82 USD
En kötü işlem:
-5 970.75 USD
Brüt kâr:
61 973.75 USD (1 901 781 pips)
Brüt zarar:
-71 611.16 USD (2 031 000 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (4 184.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 206.75 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
76.38%
Maks. mevduat yükü:
118.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
437 (60.95%)
Satış işlemleri:
280 (39.05%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-13.44 USD
Ortalama kâr:
181.74 USD
Ortalama zarar:
-190.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-3 138.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 169.25 USD (2)
Aylık büyüme:
-18.14%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12 345.66 USD
Maksimum:
14 551.43 USD (9.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.02% (6 169.25 USD)
Varlığa göre:
40.95% (4 704.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 181
#US500 123
USDJPY 88
EURUSD 68
OILUSD 58
EURJPY 57
GBPJPY 34
GBPUSD 31
#UKOILN 28
AUDUSD 15
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
#US30 4
#NAS100 4
USDCAD 3
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 711
#US500 -293
USDJPY 2K
EURUSD -1.5K
OILUSD -741
EURJPY -2.8K
GBPJPY -3.2K
GBPUSD -450
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 255
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
#US30 -580
#NAS100 351
USDCAD -67
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -59K
#US500 41K
USDJPY -10K
EURUSD -4.6K
OILUSD 9.3K
EURJPY -6K
GBPJPY -15K
GBPUSD 67
#UKOILN 282
AUDUSD 973
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
#US30 -57K
#NAS100 39K
USDCAD -322
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 959.82 USD
En kötü işlem: -5 971 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 184.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 138.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BIC SWQ2
Ayda 75 USD
-13%
0
0
USD
8.6K
USD
59
20%
717
47%
76%
0.86
-13.44
USD
48%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.