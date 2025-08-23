SignaleKategorien
Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
72 Wochen
0 / 0 USD
Für 75 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 97%
Swissquote-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
879
Gewinntrades:
424 (48.23%)
Verlusttrades:
455 (51.76%)
Bester Trade:
2 959.82 USD
Schlechtester Trade:
-5 970.75 USD
Bruttoprofit:
85 446.23 USD (2 790 685 pips)
Bruttoverlust:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (4 184.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 206.75 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
48.81%
Max deposit load:
118.44%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
547 (62.23%)
Short-Positionen:
332 (37.77%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
201.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-185.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-3 138.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 169.25 USD (2)
Wachstum pro Monat :
57.99%
Jahresprognose:
703.61%
Algo-Trading:
16%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12 345.66 USD
Maximaler:
14 551.43 USD (9.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.02% (6 169.25 USD)
Kapital:
40.95% (4 704.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 272
#US500 123
USDJPY 97
EURUSD 91
OILUSD 81
EURJPY 63
GBPUSD 38
GBPJPY 34
#UKOILN 28
AUDUSD 16
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
USDCAD 5
#US30 4
#NAS100 4
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
#US500 -293
USDJPY 1.6K
EURUSD -767
OILUSD 513
EURJPY -3.0K
GBPUSD -545
GBPJPY -3.2K
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 150
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
USDCAD -388
#US30 -580
#NAS100 351
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 89K
#US500 41K
USDJPY -11K
EURUSD -3.3K
OILUSD 11K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -474
GBPJPY -15K
#UKOILN 282
AUDUSD 869
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
USDCAD -686
#US30 -57K
#NAS100 39K
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 959.82 USD
Schlechtester Trade: -5 971 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 184.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 138.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Keine Bewertungen
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
