- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
879
Gewinntrades:
424 (48.23%)
Verlusttrades:
455 (51.76%)
Bester Trade:
2 959.82 USD
Schlechtester Trade:
-5 970.75 USD
Bruttoprofit:
85 446.23 USD (2 790 685 pips)
Bruttoverlust:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (4 184.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 206.75 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
48.81%
Max deposit load:
118.44%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
547 (62.23%)
Short-Positionen:
332 (37.77%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
1.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
201.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-185.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-3 138.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 169.25 USD (2)
Wachstum pro Monat :
57.99%
Jahresprognose:
703.61%
Algo-Trading:
16%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
12 345.66 USD
Maximaler:
14 551.43 USD (9.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.02% (6 169.25 USD)
Kapital:
40.95% (4 704.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|#US500
|123
|USDJPY
|97
|EURUSD
|91
|OILUSD
|81
|EURJPY
|63
|GBPUSD
|38
|GBPJPY
|34
|#UKOILN
|28
|AUDUSD
|16
|USDCHF
|7
|AUDJPY
|6
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|#US30
|4
|#NAS100
|4
|#NIK225
|2
|AUDCAD
|1
|#Microsoft_(MSFT)
|1
|#NVIDIA_(NVDA)
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|10K
|#US500
|-293
|USDJPY
|1.6K
|EURUSD
|-767
|OILUSD
|513
|EURJPY
|-3.0K
|GBPUSD
|-545
|GBPJPY
|-3.2K
|#UKOILN
|-3.2K
|AUDUSD
|150
|USDCHF
|-1.4K
|AUDJPY
|901
|EURGBP
|103
|USDCAD
|-388
|#US30
|-580
|#NAS100
|351
|#NIK225
|-5
|AUDCAD
|174
|#Microsoft_(MSFT)
|26
|#NVIDIA_(NVDA)
|73
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|89K
|#US500
|41K
|USDJPY
|-11K
|EURUSD
|-3.3K
|OILUSD
|11K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-474
|GBPJPY
|-15K
|#UKOILN
|282
|AUDUSD
|869
|USDCHF
|-71
|AUDJPY
|338
|EURGBP
|236
|USDCAD
|-686
|#US30
|-57K
|#NAS100
|39K
|#NIK225
|-70K
|AUDCAD
|121
|#Microsoft_(MSFT)
|367
|#NVIDIA_(NVDA)
|366
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 959.82 USD
Schlechtester Trade: -5 971 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 184.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 138.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
|0.48 × 56
ForexTime-MT5
|0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
Swissquote-Server
|3.66 × 71411
Alpari-MT5
|4.00 × 2
FxPro-ECN
|4.20 × 44
