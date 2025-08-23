Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 8 ICMarkets-MT5 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 7 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.06 × 49 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 SwissquoteLtd-Server 0.34 × 1338 Pepperstone-MT5-Live01 0.44 × 266 ForexTimeFXTM-MT5 0.48 × 56 ForexTime-MT5 0.53 × 17561 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ICMarketsSC-MT5 0.96 × 24 Swissquote-Server 3.66 × 71411 Alpari-MT5 4.00 × 2 FxPro-ECN 4.20 × 44