Total de Trades:
879
Transacciones Rentables:
424 (48.23%)
Transacciones Irrentables:
455 (51.76%)
Mejor transacción:
2 959.82 USD
Peor transacción:
-5 970.75 USD
Beneficio Bruto:
85 446.23 USD (2 790 685 pips)
Pérdidas Brutas:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (4 184.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 206.75 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
48.81%
Carga máxima del depósito:
118.44%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
547 (62.23%)
Transacciones Cortas:
332 (37.77%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
201.52 USD
Pérdidas medias:
-185.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-3 138.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 169.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
57.99%
Pronóstico anual:
703.61%
Trading algorítmico:
16%
Reducción de balance:
Absoluto:
12 345.66 USD
Máxima:
14 551.43 USD (9.27%)
Reducción relativa:
De balance:
48.02% (6 169.25 USD)
De fondos:
40.95% (4 704.95 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|272
|#US500
|123
|USDJPY
|97
|EURUSD
|91
|OILUSD
|81
|EURJPY
|63
|GBPUSD
|38
|GBPJPY
|34
|#UKOILN
|28
|AUDUSD
|16
|USDCHF
|7
|AUDJPY
|6
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|#US30
|4
|#NAS100
|4
|#NIK225
|2
|AUDCAD
|1
|#Microsoft_(MSFT)
|1
|#NVIDIA_(NVDA)
|1

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|10K
|#US500
|-293
|USDJPY
|1.6K
|EURUSD
|-767
|OILUSD
|513
|EURJPY
|-3.0K
|GBPUSD
|-545
|GBPJPY
|-3.2K
|#UKOILN
|-3.2K
|AUDUSD
|150
|USDCHF
|-1.4K
|AUDJPY
|901
|EURGBP
|103
|USDCAD
|-388
|#US30
|-580
|#NAS100
|351
|#NIK225
|-5
|AUDCAD
|174
|#Microsoft_(MSFT)
|26
|#NVIDIA_(NVDA)
|73

20K 40K 60K 80K

20K 40K 60K 80K

20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|89K
|#US500
|41K
|USDJPY
|-11K
|EURUSD
|-3.3K
|OILUSD
|11K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-474
|GBPJPY
|-15K
|#UKOILN
|282
|AUDUSD
|869
|USDCHF
|-71
|AUDJPY
|338
|EURGBP
|236
|USDCAD
|-686
|#US30
|-57K
|#NAS100
|39K
|#NIK225
|-70K
|AUDCAD
|121
|#Microsoft_(MSFT)
|367
|#NVIDIA_(NVDA)
|366

1M 2M 3M 4M 5M

1M 2M 3M 4M 5M

1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 959.82 USD
Peor transacción: -5 971 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 184.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 138.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8

ICMarkets-MT5
|0.00 × 3

ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1

Tickmill-Live
|0.00 × 7

RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 49

AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258

SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 1338

Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266

ForexTimeFXTM-MT5
|0.48 × 56

ForexTime-MT5
|0.53 × 17561

XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386

ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24

Swissquote-Server
|3.66 × 71411

Alpari-MT5
|4.00 × 2

FxPro-ECN
|4.20 × 44
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
75 USD al mes
97%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
72
16%
879
48%
49%
1.01
1.02
USD
USD
48%
1:100