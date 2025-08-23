SeñalesSecciones
Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
Fiabilidad
72 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 97%
Swissquote-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
879
Transacciones Rentables:
424 (48.23%)
Transacciones Irrentables:
455 (51.76%)
Mejor transacción:
2 959.82 USD
Peor transacción:
-5 970.75 USD
Beneficio Bruto:
85 446.23 USD (2 790 685 pips)
Pérdidas Brutas:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (4 184.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 206.75 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
48.81%
Carga máxima del depósito:
118.44%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
547 (62.23%)
Transacciones Cortas:
332 (37.77%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
201.52 USD
Pérdidas medias:
-185.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-3 138.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 169.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
57.99%
Pronóstico anual:
703.61%
Trading algorítmico:
16%
Reducción de balance:
Absoluto:
12 345.66 USD
Máxima:
14 551.43 USD (9.27%)
Reducción relativa:
De balance:
48.02% (6 169.25 USD)
De fondos:
40.95% (4 704.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 272
#US500 123
USDJPY 97
EURUSD 91
OILUSD 81
EURJPY 63
GBPUSD 38
GBPJPY 34
#UKOILN 28
AUDUSD 16
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
USDCAD 5
#US30 4
#NAS100 4
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 10K
#US500 -293
USDJPY 1.6K
EURUSD -767
OILUSD 513
EURJPY -3.0K
GBPUSD -545
GBPJPY -3.2K
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 150
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
USDCAD -388
#US30 -580
#NAS100 351
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 89K
#US500 41K
USDJPY -11K
EURUSD -3.3K
OILUSD 11K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -474
GBPJPY -15K
#UKOILN 282
AUDUSD 869
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
USDCAD -686
#US30 -57K
#NAS100 39K
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 959.82 USD
Peor transacción: -5 971 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 184.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 138.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
