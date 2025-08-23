- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
717
Profit Trade:
341 (47.55%)
Loss Trade:
376 (52.44%)
Best Trade:
2 959.82 USD
Worst Trade:
-5 970.75 USD
Profitto lordo:
61 973.75 USD (1 901 781 pips)
Perdita lorda:
-71 611.16 USD (2 031 000 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (4 184.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 206.75 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
76.38%
Massimo carico di deposito:
118.44%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
437 (60.95%)
Short Trade:
280 (39.05%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-13.44 USD
Profitto medio:
181.74 USD
Perdita media:
-190.46 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-3 138.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 169.25 USD (2)
Crescita mensile:
-16.75%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 345.66 USD
Massimale:
14 551.43 USD (9.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.02% (6 169.25 USD)
Per equità:
40.95% (4 704.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|181
|#US500
|123
|USDJPY
|88
|EURUSD
|68
|OILUSD
|58
|EURJPY
|57
|GBPJPY
|34
|GBPUSD
|31
|#UKOILN
|28
|AUDUSD
|15
|USDCHF
|7
|AUDJPY
|6
|EURGBP
|5
|#US30
|4
|#NAS100
|4
|USDCAD
|3
|#NIK225
|2
|AUDCAD
|1
|#Microsoft_(MSFT)
|1
|#NVIDIA_(NVDA)
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|711
|#US500
|-293
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|-1.5K
|OILUSD
|-741
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|-3.2K
|GBPUSD
|-450
|#UKOILN
|-3.2K
|AUDUSD
|255
|USDCHF
|-1.4K
|AUDJPY
|901
|EURGBP
|103
|#US30
|-580
|#NAS100
|351
|USDCAD
|-67
|#NIK225
|-5
|AUDCAD
|174
|#Microsoft_(MSFT)
|26
|#NVIDIA_(NVDA)
|73
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-59K
|#US500
|41K
|USDJPY
|-10K
|EURUSD
|-4.6K
|OILUSD
|9.3K
|EURJPY
|-6K
|GBPJPY
|-15K
|GBPUSD
|67
|#UKOILN
|282
|AUDUSD
|973
|USDCHF
|-71
|AUDJPY
|338
|EURGBP
|236
|#US30
|-57K
|#NAS100
|39K
|USDCAD
|-322
|#NIK225
|-70K
|AUDCAD
|121
|#Microsoft_(MSFT)
|367
|#NVIDIA_(NVDA)
|366
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 959.82 USD
Worst Trade: -5 971 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 184.30 USD
Massima perdita consecutiva: -3 138.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 49
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 1338
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.48 × 56
|
ForexTime-MT5
|0.53 × 17561
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|3.66 × 71411
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.20 × 44
