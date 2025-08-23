SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BIC SWQ2
Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
0 recensioni
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2024 -13%
Swissquote-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
717
Profit Trade:
341 (47.55%)
Loss Trade:
376 (52.44%)
Best Trade:
2 959.82 USD
Worst Trade:
-5 970.75 USD
Profitto lordo:
61 973.75 USD (1 901 781 pips)
Perdita lorda:
-71 611.16 USD (2 031 000 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (4 184.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 206.75 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
76.38%
Massimo carico di deposito:
118.44%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
437 (60.95%)
Short Trade:
280 (39.05%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-13.44 USD
Profitto medio:
181.74 USD
Perdita media:
-190.46 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-3 138.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 169.25 USD (2)
Crescita mensile:
-16.75%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12 345.66 USD
Massimale:
14 551.43 USD (9.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.02% (6 169.25 USD)
Per equità:
40.95% (4 704.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 181
#US500 123
USDJPY 88
EURUSD 68
OILUSD 58
EURJPY 57
GBPJPY 34
GBPUSD 31
#UKOILN 28
AUDUSD 15
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
#US30 4
#NAS100 4
USDCAD 3
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 711
#US500 -293
USDJPY 2K
EURUSD -1.5K
OILUSD -741
EURJPY -2.8K
GBPJPY -3.2K
GBPUSD -450
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 255
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
#US30 -580
#NAS100 351
USDCAD -67
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -59K
#US500 41K
USDJPY -10K
EURUSD -4.6K
OILUSD 9.3K
EURJPY -6K
GBPJPY -15K
GBPUSD 67
#UKOILN 282
AUDUSD 973
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
#US30 -57K
#NAS100 39K
USDCAD -322
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 959.82 USD
Worst Trade: -5 971 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 184.30 USD
Massima perdita consecutiva: -3 138.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BIC SWQ2
75USD al mese
-13%
0
0
USD
8.6K
USD
59
20%
717
47%
76%
0.86
-13.44
USD
48%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.