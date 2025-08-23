SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BIC SWQ2
Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 29%
Swissquote-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
715
Bénéfice trades:
340 (47.55%)
Perte trades:
375 (52.45%)
Meilleure transaction:
2 959.82 USD
Pire transaction:
-1 718.82 USD
Bénéfice brut:
60 059.75 USD (1 882 642 pips)
Perte brute:
-65 640.41 USD (1 908 909 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (4 184.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 206.75 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
76.38%
Charge de dépôt maximale:
118.44%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
436 (60.98%)
Courts trades:
279 (39.02%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-7.81 USD
Bénéfice moyen:
176.65 USD
Perte moyenne:
-175.04 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-3 138.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 138.32 USD (13)
Croissance mensuelle:
10.98%
Prévision annuelle:
133.26%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12 345.66 USD
Maximal:
14 551.43 USD (9.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.06% (5 404.33 USD)
Par fonds propres:
40.95% (4 704.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 179
#US500 123
USDJPY 88
EURUSD 68
OILUSD 58
EURJPY 57
GBPJPY 34
GBPUSD 31
#UKOILN 28
AUDUSD 15
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
#US30 4
#NAS100 4
USDCAD 3
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.8K
#US500 -293
USDJPY 2K
EURUSD -1.5K
OILUSD -741
EURJPY -2.8K
GBPJPY -3.2K
GBPUSD -450
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 255
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
#US30 -580
#NAS100 351
USDCAD -67
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
#US500 41K
USDJPY -10K
EURUSD -4.6K
OILUSD 9.3K
EURJPY -6K
GBPJPY -15K
GBPUSD 67
#UKOILN 282
AUDUSD 973
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
#US30 -57K
#NAS100 39K
USDCAD -322
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 959.82 USD
Pire transaction: -1 719 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +4 184.30 USD
Perte consécutive maximale: -3 138.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Aucun avis
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
