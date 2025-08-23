- Croissance
Trades:
715
Bénéfice trades:
340 (47.55%)
Perte trades:
375 (52.45%)
Meilleure transaction:
2 959.82 USD
Pire transaction:
-1 718.82 USD
Bénéfice brut:
60 059.75 USD (1 882 642 pips)
Perte brute:
-65 640.41 USD (1 908 909 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (4 184.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 206.75 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
76.38%
Charge de dépôt maximale:
118.44%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.38
Longs trades:
436 (60.98%)
Courts trades:
279 (39.02%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-7.81 USD
Bénéfice moyen:
176.65 USD
Perte moyenne:
-175.04 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-3 138.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 138.32 USD (13)
Croissance mensuelle:
10.98%
Prévision annuelle:
133.26%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
12 345.66 USD
Maximal:
14 551.43 USD (9.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.06% (5 404.33 USD)
Par fonds propres:
40.95% (4 704.95 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|#US500
|123
|USDJPY
|88
|EURUSD
|68
|OILUSD
|58
|EURJPY
|57
|GBPJPY
|34
|GBPUSD
|31
|#UKOILN
|28
|AUDUSD
|15
|USDCHF
|7
|AUDJPY
|6
|EURGBP
|5
|#US30
|4
|#NAS100
|4
|USDCAD
|3
|#NIK225
|2
|AUDCAD
|1
|#Microsoft_(MSFT)
|1
|#NVIDIA_(NVDA)
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.8K
|#US500
|-293
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|-1.5K
|OILUSD
|-741
|EURJPY
|-2.8K
|GBPJPY
|-3.2K
|GBPUSD
|-450
|#UKOILN
|-3.2K
|AUDUSD
|255
|USDCHF
|-1.4K
|AUDJPY
|901
|EURGBP
|103
|#US30
|-580
|#NAS100
|351
|USDCAD
|-67
|#NIK225
|-5
|AUDCAD
|174
|#Microsoft_(MSFT)
|26
|#NVIDIA_(NVDA)
|73
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|44K
|#US500
|41K
|USDJPY
|-10K
|EURUSD
|-4.6K
|OILUSD
|9.3K
|EURJPY
|-6K
|GBPJPY
|-15K
|GBPUSD
|67
|#UKOILN
|282
|AUDUSD
|973
|USDCHF
|-71
|AUDJPY
|338
|EURGBP
|236
|#US30
|-57K
|#NAS100
|39K
|USDCAD
|-322
|#NIK225
|-70K
|AUDCAD
|121
|#Microsoft_(MSFT)
|367
|#NVIDIA_(NVDA)
|366
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 959.82 USD
Pire transaction: -1 719 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +4 184.30 USD
Perte consécutive maximale: -3 138.32 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 49
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 1338
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.48 × 56
|
ForexTime-MT5
|0.53 × 17561
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|3.66 × 71411
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.20 × 44
