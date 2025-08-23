信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BIC SWQ2
Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
0条评论
可靠性
72
0 / 0 USD
每月复制 75 USD per 
增长自 2024 76%
Swissquote-Server
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
878
盈利交易:
423 (48.17%)
亏损交易:
455 (51.82%)
最好交易:
2 959.82 USD
最差交易:
-5 970.75 USD
毛利:
83 418.15 USD (2 769 370 pips)
毛利亏损:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
最大连续赢利:
16 (4 184.30 USD)
最大连续盈利:
4 206.75 USD (9)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
48.81%
最大入金加载:
118.44%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.08
长期交易:
546 (62.19%)
短期交易:
332 (37.81%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-1.29 USD
平均利润:
197.21 USD
平均损失:
-185.82 USD
最大连续失误:
13 (-3 138.32 USD)
最大连续亏损:
-6 169.25 USD (2)
每月增长:
35.31%
年度预测:
428.41%
算法交易:
16%
结余跌幅:
绝对:
12 345.66 USD
最大值:
14 551.43 USD (9.27%)
相对跌幅:
结余:
48.02% (6 169.25 USD)
净值:
40.95% (4 704.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 271
#US500 123
USDJPY 97
EURUSD 91
OILUSD 81
EURJPY 63
GBPUSD 38
GBPJPY 34
#UKOILN 28
AUDUSD 16
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
USDCAD 5
#US30 4
#NAS100 4
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.3K
#US500 -293
USDJPY 1.6K
EURUSD -767
OILUSD 513
EURJPY -3.0K
GBPUSD -545
GBPJPY -3.2K
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 150
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
USDCAD -388
#US30 -580
#NAS100 351
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 67K
#US500 41K
USDJPY -11K
EURUSD -3.3K
OILUSD 11K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -474
GBPJPY -15K
#UKOILN 282
AUDUSD 869
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
USDCAD -686
#US30 -57K
#NAS100 39K
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 959.82 USD
最差交易: -5 971 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 184.30 USD
最大连续亏损: -3 138.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BIC SWQ2
每月75 USD
76%
0
0
USD
17K
USD
72
16%
878
48%
49%
0.98
-1.29
USD
48%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载