Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
0 comentários
Confiabilidade
72 semanas
0 / 0 USD
75 USD por mês
crescimento desde 2024 97%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
879
Negociações com lucro:
424 (48.23%)
Negociações com perda:
455 (51.76%)
Melhor negociação:
2 959.82 USD
Pior negociação:
-5 970.75 USD
Lucro bruto:
85 446.23 USD (2 790 685 pips)
Perda bruta:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (4 184.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 206.75 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
48.81%
Depósito máximo carregado:
118.44%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
547 (62.23%)
Negociações curtas:
332 (37.77%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
201.52 USD
Perda média:
-185.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-3 138.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 169.25 USD (2)
Crescimento mensal:
57.99%
Previsão anual:
703.61%
Algotrading:
16%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
12 345.66 USD
Máximo:
14 551.43 USD (9.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.02% (6 169.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.95% (4 704.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 272
#US500 123
USDJPY 97
EURUSD 91
OILUSD 81
EURJPY 63
GBPUSD 38
GBPJPY 34
#UKOILN 28
AUDUSD 16
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
USDCAD 5
#US30 4
#NAS100 4
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 10K
#US500 -293
USDJPY 1.6K
EURUSD -767
OILUSD 513
EURJPY -3.0K
GBPUSD -545
GBPJPY -3.2K
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 150
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
USDCAD -388
#US30 -580
#NAS100 351
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 89K
#US500 41K
USDJPY -11K
EURUSD -3.3K
OILUSD 11K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -474
GBPJPY -15K
#UKOILN 282
AUDUSD 869
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
USDCAD -686
#US30 -57K
#NAS100 39K
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 959.82 USD
Pior negociação: -5 971 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 184.30 USD
Máxima perda consecutiva: -3 138.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Sem comentários
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BIC SWQ2
75 USD por mês
97%
0
0
USD
19K
USD
72
16%
879
48%
49%
1.01
1.02
USD
48%
1:100
