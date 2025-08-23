シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BIC SWQ2
Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
レビュー0件
信頼性
72週間
0 / 0 USD
月額  75  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 97%
Swissquote-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
879
利益トレード:
424 (48.23%)
損失トレード:
455 (51.76%)
ベストトレード:
2 959.82 USD
最悪のトレード:
-5 970.75 USD
総利益:
85 446.23 USD (2 790 685 pips)
総損失:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
最大連続の勝ち:
16 (4 184.30 USD)
最大連続利益:
4 206.75 USD (9)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
48.81%
最大入金額:
118.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
547 (62.23%)
短いトレード:
332 (37.77%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
201.52 USD
平均損失:
-185.82 USD
最大連続の負け:
13 (-3 138.32 USD)
最大連続損失:
-6 169.25 USD (2)
月間成長:
57.99%
年間予想:
703.61%
アルゴリズム取引:
16%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 345.66 USD
最大の:
14 551.43 USD (9.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.02% (6 169.25 USD)
エクイティによる:
40.95% (4 704.95 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 272
#US500 123
USDJPY 97
EURUSD 91
OILUSD 81
EURJPY 63
GBPUSD 38
GBPJPY 34
#UKOILN 28
AUDUSD 16
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
USDCAD 5
#US30 4
#NAS100 4
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 10K
#US500 -293
USDJPY 1.6K
EURUSD -767
OILUSD 513
EURJPY -3.0K
GBPUSD -545
GBPJPY -3.2K
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 150
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
USDCAD -388
#US30 -580
#NAS100 351
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 89K
#US500 41K
USDJPY -11K
EURUSD -3.3K
OILUSD 11K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -474
GBPJPY -15K
#UKOILN 282
AUDUSD 869
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
USDCAD -686
#US30 -57K
#NAS100 39K
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 959.82 USD
最悪のトレード: -5 971 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +4 184.30 USD
最大連続損失: -3 138.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
レビューなし
2025.12.26 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
