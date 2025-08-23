СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / BIC SWQ2
Kirill Korneev

BIC SWQ2

Kirill Korneev
0 отзывов
Надежность
72 недели
0 / 0 USD
Копировать за 75 USD в месяц
прирост с 2024 76%
Swissquote-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
878
Прибыльных трейдов:
423 (48.17%)
Убыточных трейдов:
455 (51.82%)
Лучший трейд:
2 959.82 USD
Худший трейд:
-5 970.75 USD
Общая прибыль:
83 418.15 USD (2 769 370 pips)
Общий убыток:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (4 184.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 206.75 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
47.44%
Макс. загрузка депозита:
118.44%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
546 (62.19%)
Коротких трейдов:
332 (37.81%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-1.29 USD
Средняя прибыль:
197.21 USD
Средний убыток:
-185.82 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-3 138.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 169.25 USD (2)
Прирост в месяц:
35.31%
Годовой прогноз:
428.41%
Алготрейдинг:
16%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 345.66 USD
Максимальная:
14 551.43 USD (9.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.02% (6 169.25 USD)
По эквити:
40.95% (4 704.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 271
#US500 123
USDJPY 97
EURUSD 91
OILUSD 81
EURJPY 63
GBPUSD 38
GBPJPY 34
#UKOILN 28
AUDUSD 16
USDCHF 7
AUDJPY 6
EURGBP 5
USDCAD 5
#US30 4
#NAS100 4
#NIK225 2
AUDCAD 1
#Microsoft_(MSFT) 1
#NVIDIA_(NVDA) 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 8.3K
#US500 -293
USDJPY 1.6K
EURUSD -767
OILUSD 513
EURJPY -3.0K
GBPUSD -545
GBPJPY -3.2K
#UKOILN -3.2K
AUDUSD 150
USDCHF -1.4K
AUDJPY 901
EURGBP 103
USDCAD -388
#US30 -580
#NAS100 351
#NIK225 -5
AUDCAD 174
#Microsoft_(MSFT) 26
#NVIDIA_(NVDA) 73
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 67K
#US500 41K
USDJPY -11K
EURUSD -3.3K
OILUSD 11K
EURJPY -5.9K
GBPUSD -474
GBPJPY -15K
#UKOILN 282
AUDUSD 869
USDCHF -71
AUDJPY 338
EURGBP 236
USDCAD -686
#US30 -57K
#NAS100 39K
#NIK225 -70K
AUDCAD 121
#Microsoft_(MSFT) 367
#NVIDIA_(NVDA) 366
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 959.82 USD
Худший трейд: -5 971 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 184.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 138.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
0.48 × 56
ForexTime-MT5
0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
0.96 × 24
Swissquote-Server
3.66 × 71411
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.20 × 44
Нет отзывов
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 22:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 08:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 428 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 09:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 415 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 406 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 375 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BIC SWQ2
75 USD в месяц
76%
0
0
USD
17K
USD
72
16%
878
48%
47%
0.98
-1.29
USD
48%
1:100
