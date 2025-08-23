Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 8 ICMarkets-MT5 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 7 RoboForexEU-MetaTrader 5 0.06 × 49 AlpariEvrasia-Real01 0.32 × 258 SwissquoteLtd-Server 0.34 × 1338 Pepperstone-MT5-Live01 0.44 × 266 ForexTimeFXTM-MT5 0.48 × 56 ForexTime-MT5 0.53 × 17561 XMGlobal-MT5 2 0.65 × 386 ICMarketsSC-MT5 0.96 × 24 Swissquote-Server 3.66 × 71411 Alpari-MT5 4.00 × 2 FxPro-ECN 4.20 × 44