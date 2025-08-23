- Прирост
Всего трейдов:
878
Прибыльных трейдов:
423 (48.17%)
Убыточных трейдов:
455 (51.82%)
Лучший трейд:
2 959.82 USD
Худший трейд:
-5 970.75 USD
Общая прибыль:
83 418.15 USD (2 769 370 pips)
Общий убыток:
-84 548.52 USD (2 770 464 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (4 184.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 206.75 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
47.44%
Макс. загрузка депозита:
118.44%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
546 (62.19%)
Коротких трейдов:
332 (37.81%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-1.29 USD
Средняя прибыль:
197.21 USD
Средний убыток:
-185.82 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-3 138.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 169.25 USD (2)
Прирост в месяц:
35.31%
Годовой прогноз:
428.41%
Алготрейдинг:
16%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12 345.66 USD
Максимальная:
14 551.43 USD (9.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.02% (6 169.25 USD)
По эквити:
40.95% (4 704.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|271
|#US500
|123
|USDJPY
|97
|EURUSD
|91
|OILUSD
|81
|EURJPY
|63
|GBPUSD
|38
|GBPJPY
|34
|#UKOILN
|28
|AUDUSD
|16
|USDCHF
|7
|AUDJPY
|6
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|#US30
|4
|#NAS100
|4
|#NIK225
|2
|AUDCAD
|1
|#Microsoft_(MSFT)
|1
|#NVIDIA_(NVDA)
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|8.3K
|#US500
|-293
|USDJPY
|1.6K
|EURUSD
|-767
|OILUSD
|513
|EURJPY
|-3.0K
|GBPUSD
|-545
|GBPJPY
|-3.2K
|#UKOILN
|-3.2K
|AUDUSD
|150
|USDCHF
|-1.4K
|AUDJPY
|901
|EURGBP
|103
|USDCAD
|-388
|#US30
|-580
|#NAS100
|351
|#NIK225
|-5
|AUDCAD
|174
|#Microsoft_(MSFT)
|26
|#NVIDIA_(NVDA)
|73
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|67K
|#US500
|41K
|USDJPY
|-11K
|EURUSD
|-3.3K
|OILUSD
|11K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-474
|GBPJPY
|-15K
|#UKOILN
|282
|AUDUSD
|869
|USDCHF
|-71
|AUDJPY
|338
|EURGBP
|236
|USDCAD
|-686
|#US30
|-57K
|#NAS100
|39K
|#NIK225
|-70K
|AUDCAD
|121
|#Microsoft_(MSFT)
|367
|#NVIDIA_(NVDA)
|366
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 959.82 USD
Худший трейд: -5 971 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 184.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 138.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 49
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 1338
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
ForexTimeFXTM-MT5
|0.48 × 56
ForexTime-MT5
|0.53 × 17561
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
Swissquote-Server
|3.66 × 71411
Alpari-MT5
|4.00 × 2
FxPro-ECN
|4.20 × 44
