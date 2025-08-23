- 자본
- 축소
트레이드:
882
이익 거래:
426 (48.29%)
손실 거래:
456 (51.70%)
최고의 거래:
2 959.82 USD
최악의 거래:
-5 970.75 USD
총 수익:
85 669.68 USD (2 814 440 pips)
총 손실:
-84 612.42 USD (2 776 853 pips)
연속 최대 이익:
16 (4 184.30 USD)
연속 최대 이익:
4 206.75 USD (9)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
44.64%
최대 입금량:
118.44%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
0.07
롱(주식매수):
547 (62.02%)
숏(주식차입매도):
335 (37.98%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
1.20 USD
평균 이익:
201.10 USD
평균 손실:
-185.55 USD
연속 최대 손실:
13 (-3 138.32 USD)
연속 최대 손실:
-6 169.25 USD (2)
월별 성장률:
27.62%
연간 예측:
335.12%
Algo 트레이딩:
16%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
12 345.66 USD
최대한의:
14 551.43 USD (9.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.02% (6 169.25 USD)
자본금별:
40.95% (4 704.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|275
|#US500
|123
|USDJPY
|97
|EURUSD
|91
|OILUSD
|81
|EURJPY
|63
|GBPUSD
|38
|GBPJPY
|34
|#UKOILN
|28
|AUDUSD
|16
|USDCHF
|7
|AUDJPY
|6
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|#US30
|4
|#NAS100
|4
|#NIK225
|2
|AUDCAD
|1
|#Microsoft_(MSFT)
|1
|#NVIDIA_(NVDA)
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|10K
|#US500
|-293
|USDJPY
|1.6K
|EURUSD
|-767
|OILUSD
|513
|EURJPY
|-3.0K
|GBPUSD
|-545
|GBPJPY
|-3.2K
|#UKOILN
|-3.2K
|AUDUSD
|150
|USDCHF
|-1.4K
|AUDJPY
|901
|EURGBP
|103
|USDCAD
|-388
|#US30
|-580
|#NAS100
|351
|#NIK225
|-5
|AUDCAD
|174
|#Microsoft_(MSFT)
|26
|#NVIDIA_(NVDA)
|73
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|106K
|#US500
|41K
|USDJPY
|-11K
|EURUSD
|-3.3K
|OILUSD
|11K
|EURJPY
|-5.9K
|GBPUSD
|-474
|GBPJPY
|-15K
|#UKOILN
|282
|AUDUSD
|869
|USDCHF
|-71
|AUDJPY
|338
|EURGBP
|236
|USDCAD
|-686
|#US30
|-57K
|#NAS100
|39K
|#NIK225
|-70K
|AUDCAD
|121
|#Microsoft_(MSFT)
|367
|#NVIDIA_(NVDA)
|366
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 959.82 USD
최악의 거래: -5 971 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +4 184.30 USD
연속 최대 손실: -3 138.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 8
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.06 × 49
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.34 × 1338
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.44 × 266
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.48 × 56
|
ForexTime-MT5
|0.53 × 17561
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ICMarketsSC-MT5
|0.96 × 24
|
Swissquote-Server
|3.66 × 71411
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.20 × 44
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 75 USD
99%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
73
16%
882
48%
45%
1.01
1.20
USD
USD
48%
1:100