Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
Swissquote-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
394
Kârla kapanan işlemler:
190 (48.22%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (51.78%)
En iyi işlem:
2 921.69 USD
En kötü işlem:
-5 958.20 USD
Brüt kâr:
46 039.19 USD (1 289 683 pips)
Brüt zarar:
-43 560.63 USD (1 150 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4 230.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 230.70 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
76.87%
Maks. mevduat yükü:
107.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
238 (60.41%)
Satış işlemleri:
156 (39.59%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
6.29 USD
Ortalama kâr:
242.31 USD
Ortalama zarar:
-213.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-640.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 157.15 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.51%
Yıllık tahmin:
-78.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 564.42 USD
Maksimum:
6 983.30 USD (36.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.25% (6 983.30 USD)
Varlığa göre:
38.95% (4 714.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 131
EURUSD 65
OILUSD 62
USDJPY 28
GBPUSD 25
EURJPY 25
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 11
EURGBP 5
USDCAD 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.8K
EURUSD -1.7K
OILUSD -779
USDJPY 2.3K
GBPUSD -493
EURJPY 1K
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 693
EURGBP 115
USDCAD -32
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 85K
EURUSD -3.9K
OILUSD 3.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD -210
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 338
USDCAD 0
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 921.69 USD
En kötü işlem: -5 958 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 230.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -640.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
İnceleme yok
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.