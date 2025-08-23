- Büyüme
İşlemler:
394
Kârla kapanan işlemler:
190 (48.22%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (51.78%)
En iyi işlem:
2 921.69 USD
En kötü işlem:
-5 958.20 USD
Brüt kâr:
46 039.19 USD (1 289 683 pips)
Brüt zarar:
-43 560.63 USD (1 150 880 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4 230.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 230.70 USD (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
76.87%
Maks. mevduat yükü:
107.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.35
Alış işlemleri:
238 (60.41%)
Satış işlemleri:
156 (39.59%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
6.29 USD
Ortalama kâr:
242.31 USD
Ortalama zarar:
-213.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-640.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 157.15 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.51%
Yıllık tahmin:
-78.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 564.42 USD
Maksimum:
6 983.30 USD (36.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.25% (6 983.30 USD)
Varlığa göre:
38.95% (4 714.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|65
|OILUSD
|62
|USDJPY
|28
|GBPUSD
|25
|EURJPY
|25
|#UKOILN
|24
|#US500
|15
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.8K
|EURUSD
|-1.7K
|OILUSD
|-779
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-493
|EURJPY
|1K
|#UKOILN
|-3.9K
|#US500
|2.5K
|AUDUSD
|693
|EURGBP
|115
|USDCAD
|-32
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|85K
|EURUSD
|-3.9K
|OILUSD
|3.2K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|-210
|EURJPY
|1.6K
|#UKOILN
|354
|#US500
|50K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|338
|USDCAD
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 921.69 USD
En kötü işlem: -5 958 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4 230.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -640.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 265
ForexTime-MT5
|0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
|0.69 × 32
Swissquote-Server
|3.79 × 67625
Alpari-MT5
|4.00 × 2
FxPro-ECN
|4.40 × 25
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
21%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
31
0%
394
48%
77%
1.05
6.29
USD
USD
51%
1:100