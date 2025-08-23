- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
547
利益トレード:
272 (49.72%)
損失トレード:
275 (50.27%)
ベストトレード:
2 921.69 USD
最悪のトレード:
-5 958.20 USD
総利益:
67 798.57 USD (2 142 295 pips)
総損失:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 866.74 USD)
最大連続利益:
4 230.70 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
48.86%
最大入金額:
107.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.73
長いトレード:
343 (62.71%)
短いトレード:
204 (37.29%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
22.08 USD
平均利益:
249.26 USD
平均損失:
-202.63 USD
最大連続の負け:
10 (-640.00 USD)
最大連続損失:
-6 157.15 USD (2)
月間成長:
45.94%
年間予想:
557.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 564.42 USD
最大の:
6 983.30 USD (36.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.25% (6 983.30 USD)
エクイティによる:
38.95% (4 714.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|EURUSD
|85
|OILUSD
|84
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|EURJPY
|31
|#UKOILN
|24
|#US500
|15
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-1.2K
|OILUSD
|631
|USDJPY
|2.1K
|GBPUSD
|-606
|EURJPY
|852
|#UKOILN
|-3.9K
|#US500
|2.5K
|AUDUSD
|597
|EURGBP
|115
|USDCAD
|-349
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|255K
|EURUSD
|-2.7K
|OILUSD
|5.5K
|USDJPY
|753
|GBPUSD
|-782
|EURJPY
|1.6K
|#UKOILN
|354
|#US500
|50K
|AUDUSD
|1.3K
|EURGBP
|338
|USDCAD
|-356
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 921.69 USD
最悪のトレード: -5 958 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 866.74 USD
最大連続損失: -640.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.36 × 945
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 265
|
ForexTime-MT5
|0.59 × 11903
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.69 × 32
|
Swissquote-Server
|3.79 × 67625
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
75 USD/月
157%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
44
0%
547
49%
49%
1.21
22.08
USD
USD
51%
1:100