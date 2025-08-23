シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BIC SWQ1
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
レビュー0件
信頼性
44週間
0 / 0 USD
月額  75  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 157%
Swissquote-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
547
利益トレード:
272 (49.72%)
損失トレード:
275 (50.27%)
ベストトレード:
2 921.69 USD
最悪のトレード:
-5 958.20 USD
総利益:
67 798.57 USD (2 142 295 pips)
総損失:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 866.74 USD)
最大連続利益:
4 230.70 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
48.86%
最大入金額:
107.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
1.73
長いトレード:
343 (62.71%)
短いトレード:
204 (37.29%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
22.08 USD
平均利益:
249.26 USD
平均損失:
-202.63 USD
最大連続の負け:
10 (-640.00 USD)
最大連続損失:
-6 157.15 USD (2)
月間成長:
45.94%
年間予想:
557.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 564.42 USD
最大の:
6 983.30 USD (36.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
51.25% (6 983.30 USD)
エクイティによる:
38.95% (4 714.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 218
EURUSD 85
OILUSD 84
USDJPY 36
GBPUSD 32
EURJPY 31
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 12
EURGBP 5
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 11K
EURUSD -1.2K
OILUSD 631
USDJPY 2.1K
GBPUSD -606
EURJPY 852
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 597
EURGBP 115
USDCAD -349
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 255K
EURUSD -2.7K
OILUSD 5.5K
USDJPY 753
GBPUSD -782
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 338
USDCAD -356
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 921.69 USD
最悪のトレード: -5 958 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 866.74 USD
最大連続損失: -640.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
レビューなし
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください