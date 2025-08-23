- 成长
交易:
546
盈利交易:
271 (49.63%)
亏损交易:
275 (50.37%)
最好交易:
2 921.69 USD
最差交易:
-5 958.20 USD
毛利:
66 497.89 USD (2 128 254 pips)
毛利亏损:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
最大连续赢利:
11 (1 866.74 USD)
最大连续盈利:
4 230.70 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
48.86%
最大入金加载:
107.51%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.54
长期交易:
342 (62.64%)
短期交易:
204 (37.36%)
利润因子:
1.19
预期回报:
19.74 USD
平均利润:
245.38 USD
平均损失:
-202.63 USD
最大连续失误:
10 (-640.00 USD)
最大连续亏损:
-6 157.15 USD (2)
每月增长:
29.81%
年度预测:
361.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 564.42 USD
最大值:
6 983.30 USD (36.17%)
相对跌幅:
结余:
51.25% (6 983.30 USD)
净值:
38.95% (4 714.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|217
|EURUSD
|85
|OILUSD
|84
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|EURJPY
|31
|#UKOILN
|24
|#US500
|15
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-1.2K
|OILUSD
|631
|USDJPY
|2.1K
|GBPUSD
|-606
|EURJPY
|852
|#UKOILN
|-3.9K
|#US500
|2.5K
|AUDUSD
|597
|EURGBP
|115
|USDCAD
|-349
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|241K
|EURUSD
|-2.7K
|OILUSD
|5.5K
|USDJPY
|753
|GBPUSD
|-782
|EURJPY
|1.6K
|#UKOILN
|354
|#US500
|50K
|AUDUSD
|1.3K
|EURGBP
|338
|USDCAD
|-356
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 921.69 USD
最差交易: -5 958 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 866.74 USD
最大连续亏损: -640.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 265
ForexTime-MT5
|0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
|0.69 × 32
Swissquote-Server
|3.79 × 67625
Alpari-MT5
|4.00 × 2
FxPro-ECN
|4.40 × 25
