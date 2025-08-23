信号部分
信号 / MetaTrader 5 / BIC SWQ1
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0条评论
可靠性
44
0 / 0 USD
每月复制 75 USD per 
增长自 2025 137%
Swissquote-Server
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
546
盈利交易:
271 (49.63%)
亏损交易:
275 (50.37%)
最好交易:
2 921.69 USD
最差交易:
-5 958.20 USD
毛利:
66 497.89 USD (2 128 254 pips)
毛利亏损:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
最大连续赢利:
11 (1 866.74 USD)
最大连续盈利:
4 230.70 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
48.86%
最大入金加载:
107.51%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
18 小时
采收率:
1.54
长期交易:
342 (62.64%)
短期交易:
204 (37.36%)
利润因子:
1.19
预期回报:
19.74 USD
平均利润:
245.38 USD
平均损失:
-202.63 USD
最大连续失误:
10 (-640.00 USD)
最大连续亏损:
-6 157.15 USD (2)
每月增长:
29.81%
年度预测:
361.67%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 564.42 USD
最大值:
6 983.30 USD (36.17%)
相对跌幅:
结余:
51.25% (6 983.30 USD)
净值:
38.95% (4 714.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 217
EURUSD 85
OILUSD 84
USDJPY 36
GBPUSD 32
EURJPY 31
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 12
EURGBP 5
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 10K
EURUSD -1.2K
OILUSD 631
USDJPY 2.1K
GBPUSD -606
EURJPY 852
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 597
EURGBP 115
USDCAD -349
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 241K
EURUSD -2.7K
OILUSD 5.5K
USDJPY 753
GBPUSD -782
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 338
USDCAD -356
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 921.69 USD
最差交易: -5 958 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 866.74 USD
最大连续亏损: -640.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Swissquote-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BIC SWQ1
每月75 USD
137%
0
0
USD
15K
USD
44
0%
546
49%
49%
1.19
19.74
USD
51%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载