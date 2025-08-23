SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BIC SWQ1
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 21%
Swissquote-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
394
Profit Trade:
190 (48.22%)
Loss Trade:
204 (51.78%)
Best Trade:
2 921.69 USD
Worst Trade:
-5 958.20 USD
Profitto lordo:
46 039.19 USD (1 289 683 pips)
Perdita lorda:
-43 560.63 USD (1 150 880 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4 230.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 230.70 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
76.87%
Massimo carico di deposito:
107.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
238 (60.41%)
Short Trade:
156 (39.59%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
6.29 USD
Profitto medio:
242.31 USD
Perdita media:
-213.53 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-640.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 157.15 USD (2)
Crescita mensile:
-6.51%
Previsione annuale:
-78.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 564.42 USD
Massimale:
6 983.30 USD (36.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.25% (6 983.30 USD)
Per equità:
38.95% (4 714.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 131
EURUSD 65
OILUSD 62
USDJPY 28
GBPUSD 25
EURJPY 25
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 11
EURGBP 5
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.8K
EURUSD -1.7K
OILUSD -779
USDJPY 2.3K
GBPUSD -493
EURJPY 1K
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 693
EURGBP 115
USDCAD -32
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 85K
EURUSD -3.9K
OILUSD 3.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD -210
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 338
USDCAD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 921.69 USD
Worst Trade: -5 958 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 230.70 USD
Massima perdita consecutiva: -640.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BIC SWQ1
75USD al mese
21%
0
0
USD
9.2K
USD
31
0%
394
48%
77%
1.05
6.29
USD
51%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.