- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
394
Profit Trade:
190 (48.22%)
Loss Trade:
204 (51.78%)
Best Trade:
2 921.69 USD
Worst Trade:
-5 958.20 USD
Profitto lordo:
46 039.19 USD (1 289 683 pips)
Perdita lorda:
-43 560.63 USD (1 150 880 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (4 230.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 230.70 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
76.87%
Massimo carico di deposito:
107.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.35
Long Trade:
238 (60.41%)
Short Trade:
156 (39.59%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
6.29 USD
Profitto medio:
242.31 USD
Perdita media:
-213.53 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-640.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 157.15 USD (2)
Crescita mensile:
-6.51%
Previsione annuale:
-78.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 564.42 USD
Massimale:
6 983.30 USD (36.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
51.25% (6 983.30 USD)
Per equità:
38.95% (4 714.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|EURUSD
|65
|OILUSD
|62
|USDJPY
|28
|GBPUSD
|25
|EURJPY
|25
|#UKOILN
|24
|#US500
|15
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|5
|USDCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.8K
|EURUSD
|-1.7K
|OILUSD
|-779
|USDJPY
|2.3K
|GBPUSD
|-493
|EURJPY
|1K
|#UKOILN
|-3.9K
|#US500
|2.5K
|AUDUSD
|693
|EURGBP
|115
|USDCAD
|-32
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|85K
|EURUSD
|-3.9K
|OILUSD
|3.2K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|-210
|EURJPY
|1.6K
|#UKOILN
|354
|#US500
|50K
|AUDUSD
|1.4K
|EURGBP
|338
|USDCAD
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 921.69 USD
Worst Trade: -5 958 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4 230.70 USD
Massima perdita consecutiva: -640.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.36 × 945
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 265
|
ForexTime-MT5
|0.59 × 11903
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.69 × 32
|
Swissquote-Server
|3.79 × 67625
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
21%
0
0
USD
USD
9.2K
USD
USD
31
0%
394
48%
77%
1.05
6.29
USD
USD
51%
1:100