SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BIC SWQ1
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
Swissquote-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
394
Bénéfice trades:
190 (48.22%)
Perte trades:
204 (51.78%)
Meilleure transaction:
2 921.69 USD
Pire transaction:
-5 958.20 USD
Bénéfice brut:
46 039.19 USD (1 289 683 pips)
Perte brute:
-43 560.63 USD (1 150 880 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (4 230.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 230.70 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
76.87%
Charge de dépôt maximale:
107.51%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
238 (60.41%)
Courts trades:
156 (39.59%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
6.29 USD
Bénéfice moyen:
242.31 USD
Perte moyenne:
-213.53 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-640.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 157.15 USD (2)
Croissance mensuelle:
-6.51%
Prévision annuelle:
-78.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 564.42 USD
Maximal:
6 983.30 USD (36.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.25% (6 983.30 USD)
Par fonds propres:
38.95% (4 714.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 131
EURUSD 65
OILUSD 62
USDJPY 28
GBPUSD 25
EURJPY 25
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 11
EURGBP 5
USDCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.8K
EURUSD -1.7K
OILUSD -779
USDJPY 2.3K
GBPUSD -493
EURJPY 1K
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 693
EURGBP 115
USDCAD -32
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 85K
EURUSD -3.9K
OILUSD 3.2K
USDJPY 1.5K
GBPUSD -210
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.4K
EURGBP 338
USDCAD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 921.69 USD
Pire transaction: -5 958 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4 230.70 USD
Perte consécutive maximale: -640.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BIC SWQ1
75 USD par mois
21%
0
0
USD
9.2K
USD
31
0%
394
48%
77%
1.05
6.29
USD
51%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.