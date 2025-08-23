SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BIC SWQ1
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0 comentarios
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 75 USD al mes
incremento desde 2025 157%
Swissquote-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
547
Transacciones Rentables:
272 (49.72%)
Transacciones Irrentables:
275 (50.27%)
Mejor transacción:
2 921.69 USD
Peor transacción:
-5 958.20 USD
Beneficio Bruto:
67 798.57 USD (2 142 295 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 866.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 230.70 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
48.86%
Carga máxima del depósito:
107.51%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.73
Transacciones Largas:
343 (62.71%)
Transacciones Cortas:
204 (37.29%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
22.08 USD
Beneficio medio:
249.26 USD
Pérdidas medias:
-202.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-640.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 157.15 USD (2)
Crecimiento al mes:
45.94%
Pronóstico anual:
557.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 564.42 USD
Máxima:
6 983.30 USD (36.17%)
Reducción relativa:
De balance:
51.25% (6 983.30 USD)
De fondos:
38.95% (4 714.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 218
EURUSD 85
OILUSD 84
USDJPY 36
GBPUSD 32
EURJPY 31
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 12
EURGBP 5
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 11K
EURUSD -1.2K
OILUSD 631
USDJPY 2.1K
GBPUSD -606
EURJPY 852
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 597
EURGBP 115
USDCAD -349
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 255K
EURUSD -2.7K
OILUSD 5.5K
USDJPY 753
GBPUSD -782
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 338
USDCAD -356
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 921.69 USD
Peor transacción: -5 958 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 866.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -640.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
No hay comentarios
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BIC SWQ1
75 USD al mes
157%
0
0
USD
17K
USD
44
0%
547
49%
49%
1.21
22.08
USD
51%
1:100
