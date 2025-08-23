- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
547
Transacciones Rentables:
272 (49.72%)
Transacciones Irrentables:
275 (50.27%)
Mejor transacción:
2 921.69 USD
Peor transacción:
-5 958.20 USD
Beneficio Bruto:
67 798.57 USD (2 142 295 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 866.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 230.70 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
48.86%
Carga máxima del depósito:
107.51%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
1.73
Transacciones Largas:
343 (62.71%)
Transacciones Cortas:
204 (37.29%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
22.08 USD
Beneficio medio:
249.26 USD
Pérdidas medias:
-202.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-640.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 157.15 USD (2)
Crecimiento al mes:
45.94%
Pronóstico anual:
557.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 564.42 USD
Máxima:
6 983.30 USD (36.17%)
Reducción relativa:
De balance:
51.25% (6 983.30 USD)
De fondos:
38.95% (4 714.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|EURUSD
|85
|OILUSD
|84
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|EURJPY
|31
|#UKOILN
|24
|#US500
|15
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-1.2K
|OILUSD
|631
|USDJPY
|2.1K
|GBPUSD
|-606
|EURJPY
|852
|#UKOILN
|-3.9K
|#US500
|2.5K
|AUDUSD
|597
|EURGBP
|115
|USDCAD
|-349
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|255K
|EURUSD
|-2.7K
|OILUSD
|5.5K
|USDJPY
|753
|GBPUSD
|-782
|EURJPY
|1.6K
|#UKOILN
|354
|#US500
|50K
|AUDUSD
|1.3K
|EURGBP
|338
|USDCAD
|-356
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 921.69 USD
Peor transacción: -5 958 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 866.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -640.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.36 × 945
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 265
|
ForexTime-MT5
|0.59 × 11903
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.69 × 32
|
Swissquote-Server
|3.79 × 67625
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
75 USD al mes
157%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
44
0%
547
49%
49%
1.21
22.08
USD
USD
51%
1:100