Всего трейдов:
546
Прибыльных трейдов:
271 (49.63%)
Убыточных трейдов:
275 (50.37%)
Лучший трейд:
2 921.69 USD
Худший трейд:
-5 958.20 USD
Общая прибыль:
66 497.89 USD (2 128 254 pips)
Общий убыток:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 866.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 230.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
47.49%
Макс. загрузка депозита:
107.51%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
342 (62.64%)
Коротких трейдов:
204 (37.36%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
19.74 USD
Средняя прибыль:
245.38 USD
Средний убыток:
-202.63 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-640.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 157.15 USD (2)
Прирост в месяц:
29.81%
Годовой прогноз:
361.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 564.42 USD
Максимальная:
6 983.30 USD (36.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.25% (6 983.30 USD)
По эквити:
38.95% (4 714.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|217
|EURUSD
|85
|OILUSD
|84
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|EURJPY
|31
|#UKOILN
|24
|#US500
|15
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|10K
|EURUSD
|-1.2K
|OILUSD
|631
|USDJPY
|2.1K
|GBPUSD
|-606
|EURJPY
|852
|#UKOILN
|-3.9K
|#US500
|2.5K
|AUDUSD
|597
|EURGBP
|115
|USDCAD
|-349
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|241K
|EURUSD
|-2.7K
|OILUSD
|5.5K
|USDJPY
|753
|GBPUSD
|-782
|EURJPY
|1.6K
|#UKOILN
|354
|#US500
|50K
|AUDUSD
|1.3K
|EURGBP
|338
|USDCAD
|-356
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +2 921.69 USD
Худший трейд: -5 958 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 866.74 USD
Макс. убыток в серии: -640.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.36 × 945
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 265
|
ForexTime-MT5
|0.59 × 11903
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.69 × 32
|
Swissquote-Server
|3.79 × 67625
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
