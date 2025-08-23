СигналыРазделы
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 75 USD в месяц
прирост с 2025 137%
Swissquote-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
546
Прибыльных трейдов:
271 (49.63%)
Убыточных трейдов:
275 (50.37%)
Лучший трейд:
2 921.69 USD
Худший трейд:
-5 958.20 USD
Общая прибыль:
66 497.89 USD (2 128 254 pips)
Общий убыток:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 866.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 230.70 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
47.49%
Макс. загрузка депозита:
107.51%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.54
Длинных трейдов:
342 (62.64%)
Коротких трейдов:
204 (37.36%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
19.74 USD
Средняя прибыль:
245.38 USD
Средний убыток:
-202.63 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-640.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 157.15 USD (2)
Прирост в месяц:
29.81%
Годовой прогноз:
361.67%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 564.42 USD
Максимальная:
6 983.30 USD (36.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.25% (6 983.30 USD)
По эквити:
38.95% (4 714.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 217
EURUSD 85
OILUSD 84
USDJPY 36
GBPUSD 32
EURJPY 31
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 12
EURGBP 5
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10K
EURUSD -1.2K
OILUSD 631
USDJPY 2.1K
GBPUSD -606
EURJPY 852
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 597
EURGBP 115
USDCAD -349
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 241K
EURUSD -2.7K
OILUSD 5.5K
USDJPY 753
GBPUSD -782
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 338
USDCAD -356
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 921.69 USD
Худший трейд: -5 958 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 866.74 USD
Макс. убыток в серии: -640.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Нет отзывов
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BIC SWQ1
75 USD в месяц
137%
0
0
USD
15K
USD
44
0%
546
49%
47%
1.19
19.74
USD
51%
1:100
Копировать

