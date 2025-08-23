시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / BIC SWQ1
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
월별 75 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 158%
Swissquote-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
550
이익 거래:
274 (49.81%)
손실 거래:
276 (50.18%)
최고의 거래:
2 921.69 USD
최악의 거래:
-5 958.20 USD
총 수익:
67 942.69 USD (2 171 115 pips)
총 손실:
-55 779.51 USD (1 836 469 pips)
연속 최대 이익:
11 (1 866.74 USD)
연속 최대 이익:
4 230.70 USD (9)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
44.68%
최대 입금량:
107.51%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
1.74
롱(주식매수):
343 (62.36%)
숏(주식차입매도):
207 (37.64%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
22.11 USD
평균 이익:
247.97 USD
평균 손실:
-202.10 USD
연속 최대 손실:
10 (-640.00 USD)
연속 최대 손실:
-6 157.15 USD (2)
월별 성장률:
17.46%
연간 예측:
211.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 564.42 USD
최대한의:
6 983.30 USD (36.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
51.25% (6 983.30 USD)
자본금별:
38.95% (4 714.25 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 221
EURUSD 85
OILUSD 84
USDJPY 36
GBPUSD 32
EURJPY 31
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 12
EURGBP 5
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 11K
EURUSD -1.2K
OILUSD 631
USDJPY 2.1K
GBPUSD -606
EURJPY 852
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 597
EURGBP 115
USDCAD -349
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 279K
EURUSD -2.7K
OILUSD 5.5K
USDJPY 753
GBPUSD -782
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 338
USDCAD -356
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 921.69 USD
최악의 거래: -5 958 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 866.74 USD
연속 최대 손실: -640.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
리뷰 없음
2026.01.12 10:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BIC SWQ1
월별 75 USD
158%
0
0
USD
17K
USD
45
0%
550
49%
45%
1.21
22.11
USD
51%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.