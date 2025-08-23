- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
547
Gewinntrades:
272 (49.72%)
Verlusttrades:
275 (50.27%)
Bester Trade:
2 921.69 USD
Schlechtester Trade:
-5 958.20 USD
Bruttoprofit:
67 798.57 USD (2 142 295 pips)
Bruttoverlust:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1 866.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 230.70 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
48.86%
Max deposit load:
107.51%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.73
Long-Positionen:
343 (62.71%)
Short-Positionen:
204 (37.29%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
22.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
249.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-202.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-640.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 157.15 USD (2)
Wachstum pro Monat :
45.94%
Jahresprognose:
557.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 564.42 USD
Maximaler:
6 983.30 USD (36.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.25% (6 983.30 USD)
Kapital:
38.95% (4 714.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|EURUSD
|85
|OILUSD
|84
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|EURJPY
|31
|#UKOILN
|24
|#US500
|15
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-1.2K
|OILUSD
|631
|USDJPY
|2.1K
|GBPUSD
|-606
|EURJPY
|852
|#UKOILN
|-3.9K
|#US500
|2.5K
|AUDUSD
|597
|EURGBP
|115
|USDCAD
|-349
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|255K
|EURUSD
|-2.7K
|OILUSD
|5.5K
|USDJPY
|753
|GBPUSD
|-782
|EURJPY
|1.6K
|#UKOILN
|354
|#US500
|50K
|AUDUSD
|1.3K
|EURGBP
|338
|USDCAD
|-356
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 921.69 USD
Schlechtester Trade: -5 958 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 866.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -640.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 7
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.36 × 945
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 265
|
ForexTime-MT5
|0.59 × 11903
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTimeFXTM-MT5
|0.69 × 32
|
Swissquote-Server
|3.79 × 67625
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
|
FxPro-ECN
|4.40 × 25
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
75 USD pro Monat
157%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
44
0%
547
49%
49%
1.21
22.08
USD
USD
51%
1:100