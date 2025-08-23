SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BIC SWQ1
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
44 Wochen
0 / 0 USD
Für 75 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 157%
Swissquote-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
547
Gewinntrades:
272 (49.72%)
Verlusttrades:
275 (50.27%)
Bester Trade:
2 921.69 USD
Schlechtester Trade:
-5 958.20 USD
Bruttoprofit:
67 798.57 USD (2 142 295 pips)
Bruttoverlust:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1 866.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 230.70 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
48.86%
Max deposit load:
107.51%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
1.73
Long-Positionen:
343 (62.71%)
Short-Positionen:
204 (37.29%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
22.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
249.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-202.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-640.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 157.15 USD (2)
Wachstum pro Monat :
45.94%
Jahresprognose:
557.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 564.42 USD
Maximaler:
6 983.30 USD (36.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
51.25% (6 983.30 USD)
Kapital:
38.95% (4 714.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 218
EURUSD 85
OILUSD 84
USDJPY 36
GBPUSD 32
EURJPY 31
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 12
EURGBP 5
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
EURUSD -1.2K
OILUSD 631
USDJPY 2.1K
GBPUSD -606
EURJPY 852
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 597
EURGBP 115
USDCAD -349
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 255K
EURUSD -2.7K
OILUSD 5.5K
USDJPY 753
GBPUSD -782
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 338
USDCAD -356
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 921.69 USD
Schlechtester Trade: -5 958 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 866.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -640.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Keine Bewertungen
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BIC SWQ1
75 USD pro Monat
157%
0
0
USD
17K
USD
44
0%
547
49%
49%
1.21
22.08
USD
51%
1:100
