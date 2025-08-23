SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BIC SWQ1
Kirill Korneev

BIC SWQ1

Kirill Korneev
0 comentários
Confiabilidade
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 75 USD por mês
crescimento desde 2025 157%
Swissquote-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
547
Negociações com lucro:
272 (49.72%)
Negociações com perda:
275 (50.27%)
Melhor negociação:
2 921.69 USD
Pior negociação:
-5 958.20 USD
Lucro bruto:
67 798.57 USD (2 142 295 pips)
Perda bruta:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 866.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 230.70 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
48.86%
Depósito máximo carregado:
107.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.73
Negociações longas:
343 (62.71%)
Negociações curtas:
204 (37.29%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
22.08 USD
Lucro médio:
249.26 USD
Perda média:
-202.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-640.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 157.15 USD (2)
Crescimento mensal:
45.94%
Previsão anual:
557.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 564.42 USD
Máximo:
6 983.30 USD (36.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.25% (6 983.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.95% (4 714.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 218
EURUSD 85
OILUSD 84
USDJPY 36
GBPUSD 32
EURJPY 31
#UKOILN 24
#US500 15
AUDUSD 12
EURGBP 5
USDCAD 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 11K
EURUSD -1.2K
OILUSD 631
USDJPY 2.1K
GBPUSD -606
EURJPY 852
#UKOILN -3.9K
#US500 2.5K
AUDUSD 597
EURGBP 115
USDCAD -349
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 255K
EURUSD -2.7K
OILUSD 5.5K
USDJPY 753
GBPUSD -782
EURJPY 1.6K
#UKOILN 354
#US500 50K
AUDUSD 1.3K
EURGBP 338
USDCAD -356
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 921.69 USD
Pior negociação: -5 958 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 866.74 USD
Máxima perda consecutiva: -640.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 265
ForexTime-MT5
0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
0.69 × 32
Swissquote-Server
3.79 × 67625
Alpari-MT5
4.00 × 2
FxPro-ECN
4.40 × 25
Sem comentários
2025.10.30 13:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 19:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.11% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 07:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 07:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.23 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 11:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.23 10:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.23 10:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BIC SWQ1
75 USD por mês
157%
0
0
USD
17K
USD
44
0%
547
49%
49%
1.21
22.08
USD
51%
1:100
Copiar

