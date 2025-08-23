- Crescimento
Negociações:
547
Negociações com lucro:
272 (49.72%)
Negociações com perda:
275 (50.27%)
Melhor negociação:
2 921.69 USD
Pior negociação:
-5 958.20 USD
Lucro bruto:
67 798.57 USD (2 142 295 pips)
Perda bruta:
-55 722.37 USD (1 830 755 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 866.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 230.70 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
48.86%
Depósito máximo carregado:
107.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
1.73
Negociações longas:
343 (62.71%)
Negociações curtas:
204 (37.29%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
22.08 USD
Lucro médio:
249.26 USD
Perda média:
-202.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-640.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 157.15 USD (2)
Crescimento mensal:
45.94%
Previsão anual:
557.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 564.42 USD
Máximo:
6 983.30 USD (36.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
51.25% (6 983.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.95% (4 714.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|EURUSD
|85
|OILUSD
|84
|USDJPY
|36
|GBPUSD
|32
|EURJPY
|31
|#UKOILN
|24
|#US500
|15
|AUDUSD
|12
|EURGBP
|5
|USDCAD
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11K
|EURUSD
|-1.2K
|OILUSD
|631
|USDJPY
|2.1K
|GBPUSD
|-606
|EURJPY
|852
|#UKOILN
|-3.9K
|#US500
|2.5K
|AUDUSD
|597
|EURGBP
|115
|USDCAD
|-349
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|255K
|EURUSD
|-2.7K
|OILUSD
|5.5K
|USDJPY
|753
|GBPUSD
|-782
|EURJPY
|1.6K
|#UKOILN
|354
|#US500
|50K
|AUDUSD
|1.3K
|EURGBP
|338
|USDCAD
|-356
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 921.69 USD
Pior negociação: -5 958 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 866.74 USD
Máxima perda consecutiva: -640.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Tickmill-Live
|0.00 × 7
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 33
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
|0.36 × 945
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 265
ForexTime-MT5
|0.59 × 11903
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
ForexTimeFXTM-MT5
|0.69 × 32
Swissquote-Server
|3.79 × 67625
Alpari-MT5
|4.00 × 2
FxPro-ECN
|4.40 × 25
