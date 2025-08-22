SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Alfa1
Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
0 inceleme
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -56%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
864
Kârla kapanan işlemler:
727 (84.14%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (15.86%)
En iyi işlem:
35 829.10 RUB
En kötü işlem:
-51 616.92 RUB
Brüt kâr:
726 115.65 RUB (82 477 pips)
Brüt zarar:
-770 334.91 RUB (80 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (71 779.73 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
80 276.57 RUB (48)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
55.65%
Maks. mevduat yükü:
122.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.15
Alış işlemleri:
374 (43.29%)
Satış işlemleri:
490 (56.71%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-51.18 RUB
Ortalama kâr:
998.78 RUB
Ortalama zarar:
-5 622.88 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-55 089.67 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-105 116.36 RUB (6)
Aylık büyüme:
-22.30%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67 607.92 RUB
Maksimum:
293 833.61 RUB (110.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.42% (287 716.83 RUB)
Varlığa göre:
29.78% (65 972.11 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 421
GBPUSDrfd 335
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -4.2K
GBPUSDrfd 4.6K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -16K
GBPUSDrfd 22K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35 829.10 RUB
En kötü işlem: -51 617 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 48
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +71 779.73 RUB
Maksimum ardışık zarar: -55 089.67 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alfa1
Ayda 30 USD
-56%
0
0
USD
163K
RUB
95
0%
864
84%
56%
0.94
-51.18
RUB
86%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.