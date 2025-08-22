- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
958
Прибыльных трейдов:
797 (83.19%)
Убыточных трейдов:
161 (16.81%)
Лучший трейд:
35 829.10 RUB
Худший трейд:
-51 616.92 RUB
Общая прибыль:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
Общий убыток:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (71 779.73 RUB)
Макс. прибыль в серии:
80 276.57 RUB (48)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
51.66%
Макс. загрузка депозита:
122.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
412 (43.01%)
Коротких трейдов:
546 (56.99%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-217.64 RUB
Средняя прибыль:
1 065.19 RUB
Средний убыток:
-6 568.06 RUB
Макс. серия проигрышей:
9 (-55 089.67 RUB)
Макс. убыток в серии:
-145 218.14 RUB (7)
Прирост в месяц:
-26.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
240 987.40 RUB
Максимальная:
467 213.09 RUB (175.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.08% (461 096.31 RUB)
По эквити:
29.78% (65 972.11 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|494
|GBPUSDrfd
|356
|USDJPYrfd
|95
|AUDUSDrfd
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|-6.4K
|GBPUSDrfd
|4.1K
|USDJPYrfd
|-333
|AUDUSDrfd
|-823
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|-21K
|GBPUSDrfd
|21K
|USDJPYrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35 829.10 RUB
Худший трейд: -51 617 RUB
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +71 779.73 RUB
Макс. убыток в серии: -55 089.67 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-63%
0
0
USD
USD
698K
RUB
RUB
107
0%
958
83%
52%
0.80
-217.64
RUB
RUB
88%
1:40