СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Alfa1
Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
0 отзывов
107 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
958
Прибыльных трейдов:
797 (83.19%)
Убыточных трейдов:
161 (16.81%)
Лучший трейд:
35 829.10 RUB
Худший трейд:
-51 616.92 RUB
Общая прибыль:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
Общий убыток:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
Макс. серия выигрышей:
79 (71 779.73 RUB)
Макс. прибыль в серии:
80 276.57 RUB (48)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
51.66%
Макс. загрузка депозита:
122.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
412 (43.01%)
Коротких трейдов:
546 (56.99%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-217.64 RUB
Средняя прибыль:
1 065.19 RUB
Средний убыток:
-6 568.06 RUB
Макс. серия проигрышей:
9 (-55 089.67 RUB)
Макс. убыток в серии:
-145 218.14 RUB (7)
Прирост в месяц:
-26.70%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
240 987.40 RUB
Максимальная:
467 213.09 RUB (175.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.08% (461 096.31 RUB)
По эквити:
29.78% (65 972.11 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 494
GBPUSDrfd 356
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd -6.4K
GBPUSDrfd 4.1K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd -21K
GBPUSDrfd 21K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35 829.10 RUB
Худший трейд: -51 617 RUB
Макс. серия выигрышей: 48
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +71 779.73 RUB
Макс. убыток в серии: -55 089.67 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alfa1
30 USD в месяц
-63%
0
0
USD
698K
RUB
107
0%
958
83%
52%
0.80
-217.64
RUB
88%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.