- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
958
利益トレード:
797 (83.19%)
損失トレード:
161 (16.81%)
ベストトレード:
35 829.10 RUB
最悪のトレード:
-51 616.92 RUB
総利益:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
総損失:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
最大連続の勝ち:
79 (71 779.73 RUB)
最大連続利益:
80 276.57 RUB (48)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
53.17%
最大入金額:
122.40%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
412 (43.01%)
短いトレード:
546 (56.99%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-217.64 RUB
平均利益:
1 065.19 RUB
平均損失:
-6 568.06 RUB
最大連続の負け:
9 (-55 089.67 RUB)
最大連続損失:
-145 218.14 RUB (7)
月間成長:
-26.70%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
240 987.40 RUB
最大の:
467 213.09 RUB (175.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.08% (461 096.31 RUB)
エクイティによる:
29.78% (65 972.11 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|494
|GBPUSDrfd
|356
|USDJPYrfd
|95
|AUDUSDrfd
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDrfd
|-6.4K
|GBPUSDrfd
|4.1K
|USDJPYrfd
|-333
|AUDUSDrfd
|-823
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDrfd
|-21K
|GBPUSDrfd
|21K
|USDJPYrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35 829.10 RUB
最悪のトレード: -51 617 RUB
最大連続の勝ち: 48
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +71 779.73 RUB
最大連続損失: -55 089.67 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
