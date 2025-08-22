シグナルセクション
Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
レビュー0件
107週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
958
利益トレード:
797 (83.19%)
損失トレード:
161 (16.81%)
ベストトレード:
35 829.10 RUB
最悪のトレード:
-51 616.92 RUB
総利益:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
総損失:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
最大連続の勝ち:
79 (71 779.73 RUB)
最大連続利益:
80 276.57 RUB (48)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
53.17%
最大入金額:
122.40%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.45
長いトレード:
412 (43.01%)
短いトレード:
546 (56.99%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-217.64 RUB
平均利益:
1 065.19 RUB
平均損失:
-6 568.06 RUB
最大連続の負け:
9 (-55 089.67 RUB)
最大連続損失:
-145 218.14 RUB (7)
月間成長:
-26.70%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
240 987.40 RUB
最大の:
467 213.09 RUB (175.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.08% (461 096.31 RUB)
エクイティによる:
29.78% (65 972.11 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDrfd 494
GBPUSDrfd 356
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDrfd -6.4K
GBPUSDrfd 4.1K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDrfd -21K
GBPUSDrfd 21K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +35 829.10 RUB
最悪のトレード: -51 617 RUB
最大連続の勝ち: 48
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +71 779.73 RUB
最大連続損失: -55 089.67 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
