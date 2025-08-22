SeñalesSecciones
Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
0 comentarios
107 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
958
Transacciones Rentables:
797 (83.19%)
Transacciones Irrentables:
161 (16.81%)
Mejor transacción:
35 829.10 RUB
Peor transacción:
-51 616.92 RUB
Beneficio Bruto:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
79 (71 779.73 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
80 276.57 RUB (48)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
53.17%
Carga máxima del depósito:
122.40%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
412 (43.01%)
Transacciones Cortas:
546 (56.99%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-217.64 RUB
Beneficio medio:
1 065.19 RUB
Pérdidas medias:
-6 568.06 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-55 089.67 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-145 218.14 RUB (7)
Crecimiento al mes:
-26.70%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
240 987.40 RUB
Máxima:
467 213.09 RUB (175.50%)
Reducción relativa:
De balance:
88.08% (461 096.31 RUB)
De fondos:
29.78% (65 972.11 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 494
GBPUSDrfd 356
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd -6.4K
GBPUSDrfd 4.1K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd -21K
GBPUSDrfd 21K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35 829.10 RUB
Peor transacción: -51 617 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 48
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +71 779.73 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -55 089.67 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
