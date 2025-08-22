- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
958
Transacciones Rentables:
797 (83.19%)
Transacciones Irrentables:
161 (16.81%)
Mejor transacción:
35 829.10 RUB
Peor transacción:
-51 616.92 RUB
Beneficio Bruto:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
79 (71 779.73 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
80 276.57 RUB (48)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
53.17%
Carga máxima del depósito:
122.40%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
412 (43.01%)
Transacciones Cortas:
546 (56.99%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-217.64 RUB
Beneficio medio:
1 065.19 RUB
Pérdidas medias:
-6 568.06 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-55 089.67 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-145 218.14 RUB (7)
Crecimiento al mes:
-26.70%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
240 987.40 RUB
Máxima:
467 213.09 RUB (175.50%)
Reducción relativa:
De balance:
88.08% (461 096.31 RUB)
De fondos:
29.78% (65 972.11 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|494
|GBPUSDrfd
|356
|USDJPYrfd
|95
|AUDUSDrfd
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDrfd
|-6.4K
|GBPUSDrfd
|4.1K
|USDJPYrfd
|-333
|AUDUSDrfd
|-823
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDrfd
|-21K
|GBPUSDrfd
|21K
|USDJPYrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +35 829.10 RUB
Peor transacción: -51 617 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 48
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +71 779.73 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -55 089.67 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-63%
0
0
USD
USD
698K
RUB
RUB
107
0%
958
83%
53%
0.80
-217.64
RUB
RUB
88%
1:40