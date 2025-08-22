- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
958
盈利交易:
797 (83.19%)
亏损交易:
161 (16.81%)
最好交易:
35 829.10 RUB
最差交易:
-51 616.92 RUB
毛利:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
毛利亏损:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
最大连续赢利:
79 (71 779.73 RUB)
最大连续盈利:
80 276.57 RUB (48)
夏普比率:
0.02
交易活动:
53.17%
最大入金加载:
122.40%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.45
长期交易:
412 (43.01%)
短期交易:
546 (56.99%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-217.64 RUB
平均利润:
1 065.19 RUB
平均损失:
-6 568.06 RUB
最大连续失误:
9 (-55 089.67 RUB)
最大连续亏损:
-145 218.14 RUB (7)
每月增长:
-26.70%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
240 987.40 RUB
最大值:
467 213.09 RUB (175.50%)
相对跌幅:
结余:
88.08% (461 096.31 RUB)
净值:
29.78% (65 972.11 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|494
|GBPUSDrfd
|356
|USDJPYrfd
|95
|AUDUSDrfd
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|-6.4K
|GBPUSDrfd
|4.1K
|USDJPYrfd
|-333
|AUDUSDrfd
|-823
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|-21K
|GBPUSDrfd
|21K
|USDJPYrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
最好交易: +35 829.10 RUB
最差交易: -51 617 RUB
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +71 779.73 RUB
最大连续亏损: -55 089.67 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
每月30 USD
-63%
0
0
USD
USD
698K
RUB
RUB
107
0%
958
83%
53%
0.80
-217.64
RUB
RUB
88%
1:40