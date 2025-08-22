信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Alfa1
Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
0条评论
107
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
958
盈利交易:
797 (83.19%)
亏损交易:
161 (16.81%)
最好交易:
35 829.10 RUB
最差交易:
-51 616.92 RUB
毛利:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
毛利亏损:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
最大连续赢利:
79 (71 779.73 RUB)
最大连续盈利:
80 276.57 RUB (48)
夏普比率:
0.02
交易活动:
53.17%
最大入金加载:
122.40%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.45
长期交易:
412 (43.01%)
短期交易:
546 (56.99%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-217.64 RUB
平均利润:
1 065.19 RUB
平均损失:
-6 568.06 RUB
最大连续失误:
9 (-55 089.67 RUB)
最大连续亏损:
-145 218.14 RUB (7)
每月增长:
-26.70%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
240 987.40 RUB
最大值:
467 213.09 RUB (175.50%)
相对跌幅:
结余:
88.08% (461 096.31 RUB)
净值:
29.78% (65 972.11 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 494
GBPUSDrfd 356
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd -6.4K
GBPUSDrfd 4.1K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd -21K
GBPUSDrfd 21K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +35 829.10 RUB
最差交易: -51 617 RUB
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +71 779.73 RUB
最大连续亏损: -55 089.67 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Alfa1
每月30 USD
-63%
0
0
USD
698K
RUB
107
0%
958
83%
53%
0.80
-217.64
RUB
88%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载