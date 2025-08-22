SignauxSections
Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
0 avis
95 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -57%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
862
Bénéfice trades:
725 (84.10%)
Perte trades:
137 (15.89%)
Meilleure transaction:
35 829.10 RUB
Pire transaction:
-51 616.92 RUB
Bénéfice brut:
723 012.12 RUB (82 348 pips)
Perte brute:
-770 334.91 RUB (80 403 pips)
Gains consécutifs maximales:
79 (71 779.73 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
80 276.57 RUB (48)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
54.58%
Charge de dépôt maximale:
122.40%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
372 (43.16%)
Courts trades:
490 (56.84%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-54.90 RUB
Bénéfice moyen:
997.26 RUB
Perte moyenne:
-5 622.88 RUB
Pertes consécutives maximales:
9 (-55 089.67 RUB)
Perte consécutive maximale:
-105 116.36 RUB (6)
Croissance mensuelle:
-24.16%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67 607.92 RUB
Maximal:
293 833.61 RUB (110.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
86.42% (287 716.83 RUB)
Par fonds propres:
29.78% (65 972.11 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 419
GBPUSDrfd 335
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -4.3K
GBPUSDrfd 4.6K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd -16K
GBPUSDrfd 22K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35 829.10 RUB
Pire transaction: -51 617 RUB
Gains consécutifs maximales: 48
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +71 779.73 RUB
Perte consécutive maximale: -55 089.67 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
