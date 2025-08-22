- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
864
Profit Trade:
727 (84.14%)
Loss Trade:
137 (15.86%)
Best Trade:
35 829.10 RUB
Worst Trade:
-51 616.92 RUB
Profitto lordo:
726 115.65 RUB (82 477 pips)
Perdita lorda:
-770 334.91 RUB (80 403 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (71 779.73 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
80 276.57 RUB (48)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
55.65%
Massimo carico di deposito:
122.40%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
374 (43.29%)
Short Trade:
490 (56.71%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-51.18 RUB
Profitto medio:
998.78 RUB
Perdita media:
-5 622.88 RUB
Massime perdite consecutive:
9 (-55 089.67 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-105 116.36 RUB (6)
Crescita mensile:
-22.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67 607.92 RUB
Massimale:
293 833.61 RUB (110.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.42% (287 716.83 RUB)
Per equità:
29.78% (65 972.11 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|421
|GBPUSDrfd
|335
|USDJPYrfd
|95
|AUDUSDrfd
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|-4.2K
|GBPUSDrfd
|4.6K
|USDJPYrfd
|-333
|AUDUSDrfd
|-823
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|-16K
|GBPUSDrfd
|22K
|USDJPYrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35 829.10 RUB
Worst Trade: -51 617 RUB
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +71 779.73 RUB
Massima perdita consecutiva: -55 089.67 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
