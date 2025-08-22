SegnaliSezioni
Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
0 recensioni
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -56%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
864
Profit Trade:
727 (84.14%)
Loss Trade:
137 (15.86%)
Best Trade:
35 829.10 RUB
Worst Trade:
-51 616.92 RUB
Profitto lordo:
726 115.65 RUB (82 477 pips)
Perdita lorda:
-770 334.91 RUB (80 403 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (71 779.73 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
80 276.57 RUB (48)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
55.65%
Massimo carico di deposito:
122.40%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
-0.15
Long Trade:
374 (43.29%)
Short Trade:
490 (56.71%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-51.18 RUB
Profitto medio:
998.78 RUB
Perdita media:
-5 622.88 RUB
Massime perdite consecutive:
9 (-55 089.67 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-105 116.36 RUB (6)
Crescita mensile:
-22.30%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67 607.92 RUB
Massimale:
293 833.61 RUB (110.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.42% (287 716.83 RUB)
Per equità:
29.78% (65 972.11 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 421
GBPUSDrfd 335
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -4.2K
GBPUSDrfd 4.6K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd -16K
GBPUSDrfd 22K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35 829.10 RUB
Worst Trade: -51 617 RUB
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +71 779.73 RUB
Massima perdita consecutiva: -55 089.67 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
