Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
0 comentários
107 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
958
Negociações com lucro:
797 (83.19%)
Negociações com perda:
161 (16.81%)
Melhor negociação:
35 829.10 RUB
Pior negociação:
-51 616.92 RUB
Lucro bruto:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
Perda bruta:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
79 (71 779.73 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
80 276.57 RUB (48)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
53.17%
Depósito máximo carregado:
122.40%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
412 (43.01%)
Negociações curtas:
546 (56.99%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-217.64 RUB
Lucro médio:
1 065.19 RUB
Perda média:
-6 568.06 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-55 089.67 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-145 218.14 RUB (7)
Crescimento mensal:
-26.70%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
240 987.40 RUB
Máximo:
467 213.09 RUB (175.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.08% (461 096.31 RUB)
Pelo Capital Líquido:
29.78% (65 972.11 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 494
GBPUSDrfd 356
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd -6.4K
GBPUSDrfd 4.1K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd -21K
GBPUSDrfd 21K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +35 829.10 RUB
Pior negociação: -51 617 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 48
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +71 779.73 RUB
Máxima perda consecutiva: -55 089.67 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
