Negociações:
958
Negociações com lucro:
797 (83.19%)
Negociações com perda:
161 (16.81%)
Melhor negociação:
35 829.10 RUB
Pior negociação:
-51 616.92 RUB
Lucro bruto:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
Perda bruta:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
79 (71 779.73 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
80 276.57 RUB (48)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
53.17%
Depósito máximo carregado:
122.40%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
412 (43.01%)
Negociações curtas:
546 (56.99%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-217.64 RUB
Lucro médio:
1 065.19 RUB
Perda média:
-6 568.06 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-55 089.67 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-145 218.14 RUB (7)
Crescimento mensal:
-26.70%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
240 987.40 RUB
Máximo:
467 213.09 RUB (175.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.08% (461 096.31 RUB)
Pelo Capital Líquido:
29.78% (65 972.11 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|494
|GBPUSDrfd
|356
|USDJPYrfd
|95
|AUDUSDrfd
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|-6.4K
|GBPUSDrfd
|4.1K
|USDJPYrfd
|-333
|AUDUSDrfd
|-823
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|-21K
|GBPUSDrfd
|21K
|USDJPYrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Melhor negociação: +35 829.10 RUB
Pior negociação: -51 617 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 48
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +71 779.73 RUB
Máxima perda consecutiva: -55 089.67 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
30 USD por mês
-63%
0
0
USD
USD
698K
RUB
RUB
107
0%
958
83%
53%
0.80
-217.64
RUB
RUB
88%
1:40