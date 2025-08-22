- Wachstum
Trades insgesamt:
958
Gewinntrades:
797 (83.19%)
Verlusttrades:
161 (16.81%)
Bester Trade:
35 829.10 RUB
Schlechtester Trade:
-51 616.92 RUB
Bruttoprofit:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
Bruttoverlust:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
79 (71 779.73 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80 276.57 RUB (48)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
53.17%
Max deposit load:
122.40%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
412 (43.01%)
Short-Positionen:
546 (56.99%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-217.64 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 065.19 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-6 568.06 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-55 089.67 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145 218.14 RUB (7)
Wachstum pro Monat :
-26.70%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
240 987.40 RUB
Maximaler:
467 213.09 RUB (175.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.08% (461 096.31 RUB)
Kapital:
29.78% (65 972.11 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|494
|GBPUSDrfd
|356
|USDJPYrfd
|95
|AUDUSDrfd
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|-6.4K
|GBPUSDrfd
|4.1K
|USDJPYrfd
|-333
|AUDUSDrfd
|-823
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|-21K
|GBPUSDrfd
|21K
|USDJPYrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Bester Trade: +35 829.10 RUB
Schlechtester Trade: -51 617 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 48
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71 779.73 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -55 089.67 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
