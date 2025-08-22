SignaleKategorien
Stepan Kharlov

Alfa1

Stepan Kharlov
0 Bewertungen
107 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
958
Gewinntrades:
797 (83.19%)
Verlusttrades:
161 (16.81%)
Bester Trade:
35 829.10 RUB
Schlechtester Trade:
-51 616.92 RUB
Bruttoprofit:
848 958.59 RUB (90 221 pips)
Bruttoverlust:
-1 057 457.83 RUB (93 591 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
79 (71 779.73 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80 276.57 RUB (48)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
53.17%
Max deposit load:
122.40%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
412 (43.01%)
Short-Positionen:
546 (56.99%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-217.64 RUB
Durchschnittlicher Profit:
1 065.19 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-6 568.06 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-55 089.67 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-145 218.14 RUB (7)
Wachstum pro Monat :
-26.70%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
240 987.40 RUB
Maximaler:
467 213.09 RUB (175.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.08% (461 096.31 RUB)
Kapital:
29.78% (65 972.11 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 494
GBPUSDrfd 356
USDJPYrfd 95
AUDUSDrfd 13
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd -6.4K
GBPUSDrfd 4.1K
USDJPYrfd -333
AUDUSDrfd -823
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd -21K
GBPUSDrfd 21K
USDJPYrfd -2.3K
AUDUSDrfd -1.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35 829.10 RUB
Schlechtester Trade: -51 617 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 48
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +71 779.73 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -55 089.67 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.03 11:17
No swaps are charged
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 13:42
A large drawdown may occur on the account again
