- 자본
- 축소
트레이드:
976
이익 거래:
814 (83.40%)
손실 거래:
162 (16.60%)
최고의 거래:
35 829.10 RUB
최악의 거래:
-51 616.92 RUB
총 수익:
886 912.54 RUB (91 834 pips)
총 손실:
-1 058 262.27 RUB (93 773 pips)
연속 최대 이익:
79 (71 779.73 RUB)
연속 최대 이익:
80 276.57 RUB (48)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
54.18%
최대 입금량:
122.40%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
417 (42.73%)
숏(주식차입매도):
559 (57.27%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-175.56 RUB
평균 이익:
1 089.57 RUB
평균 손실:
-6 532.48 RUB
연속 최대 손실:
9 (-55 089.67 RUB)
연속 최대 손실:
-145 218.14 RUB (7)
월별 성장률:
-10.87%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
240 987.40 RUB
최대한의:
467 213.09 RUB (175.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.08% (461 096.31 RUB)
자본금별:
29.78% (65 972.11 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|505
|GBPUSDrfd
|363
|USDJPYrfd
|95
|AUDUSDrfd
|13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDrfd
|-6K
|GBPUSDrfd
|4.3K
|USDJPYrfd
|-333
|AUDUSDrfd
|-823
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDrfd
|-20K
|GBPUSDrfd
|22K
|USDJPYrfd
|-2.3K
|AUDUSDrfd
|-1.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
