Ali Afshin

FANTOM

Ali Afshin
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
WingoGroupLtd-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
852
Kârla kapanan işlemler:
559 (65.61%)
Zararla kapanan işlemler:
293 (34.39%)
En iyi işlem:
56.87 USD
En kötü işlem:
-144.40 USD
Brüt kâr:
1 479.41 USD (40 341 pips)
Brüt zarar:
-1 303.87 USD (47 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (11.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
124.65 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
62.26%
Maks. mevduat yükü:
35.99%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
437 (51.29%)
Satış işlemleri:
415 (48.71%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
2.65 USD
Ortalama zarar:
-4.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-292.12 USD (9)
Aylık büyüme:
-26.73%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.91 USD
Maksimum:
544.16 USD (31.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.64% (544.16 USD)
Varlığa göre:
30.66% (511.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 294
EURUSD 285
GBPUSD.vip 145
EURUSD.vip 128
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -339
EURUSD 296
GBPUSD.vip 128
EURUSD.vip 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -13K
EURUSD 3K
GBPUSD.vip 457
EURUSD.vip 2.5K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.87 USD
En kötü işlem: -144 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +11.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WingoGroupLtd-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 13:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 04:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 01:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.22 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.22 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FANTOM
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
1.2K
USD
12
96%
852
65%
62%
1.13
0.21
USD
32%
1:400
Kopyala

